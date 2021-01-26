Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего городского головы Ирпеня Киевской области Владимира Карплюка. Причиной стала его служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Источник: Офис Генерального прокурора

В частности, экс-мер Ирпеня в июле 2017 года согласовал и подписал акты по капитальному ремонту дороги на одной из местных улиц. По данным офиса Генпрокурора, тогда подрядчику для работ выделили 2,7 миллиона гривен, однако на самом деле их не проводили.

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Если вину докажут, то бывшему главе города будет грозить срок от 2 до 5 лет.

В пресс-службе Офиса Генпрокурора отметили, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли в Ирпенском отделении полиции.

Что известно о деятельности экс-мера Ирпеня