Экс-мэра Ирпеня будут судить за служебную халатность: подробности
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего городского головы Ирпеня Киевской области Владимира Карплюка. Причиной стала его служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.
Источник: Офис Генерального прокурора
В частности, экс-мер Ирпеня в июле 2017 года согласовал и подписал акты по капитальному ремонту дороги на одной из местных улиц. По данным офиса Генпрокурора, тогда подрядчику для работ выделили 2,7 миллиона гривен, однако на самом деле их не проводили.
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Если вину докажут, то бывшему главе города будет грозить срок от 2 до 5 лет.
В пресс-службе Офиса Генпрокурора отметили, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли в Ирпенском отделении полиции.
Что известно о деятельности экс-мера Ирпеня
- Владимир Карплюк в 2018 году подал в отставку на фоне громких коррупционных скандалов.
- В частности, в 2016 году следователи Генпрокуратуры проводили обыск в кабинете Карплюка, после чего чиновник сбежал за границу. По данным правоохранителей, тогда у него нашли 67 незадекларированных квартир.
- В августе 2017 года Карплюку сообщили о подозрении. Причиной было то, что чиновник, не имея всех необходимых разрешений и лицензии на строительство жилого комплекса, нарушил правила безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. Из-за этого один человек погиб, а другой получил телесные повреждения.
- Прокурор Киевской области в декабре 2017 года сообщил Карплюку о новых подозрениях.
- Генеральная прокуратура в 2019 году подготовила еще одно подозрение уже ексочільнику Ирпеня, который на то время был кандидатом в народные депутаты.
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