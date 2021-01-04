Экс-главе Укравтодора направили сообщение о подозрении в Польшу
Прокуроры совместно со следователями ГБР направили в Польшу письменное уведомление о подозрении Славомиру Новаку. Его направили в порядке международного сотрудничества.
Бывшему исполняющему обязанности главы Укравтодора инкриминируют умышленное неисполнение должностным лицом законных решений и постановления суда, а также препятствование их исполнению. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Детали сообщения
По данным следствия, исполняющий обязанности главы агентства на протяжении 2017 – 2019 годов умышленно не исполнял решения местного и Верховного Суда, активно препятствуя их исполнению.
Речь идет о восстановлении в одной из областей Украины в должности начальника Службы автомобильных дорог, отметили в сообщении.
"В результате таких действий государственным исполнителем на Государственное агентство автомобильных дорог Украины наложены штрафы, а также предупрежден бывший чиновник об уголовной ответственности за невыполнение судебных решений", – отметила пресс-служба офиса Генпрокурора.
В то же время в сообщении говорится, что в начале сентября 2019 года госисполнитель завершил исполнительное производство – в связи с сообщением о совершении уголовного преступления.
Зато в конце сентября того же года (2019 – канал) чиновник по собственному желанию прекратил свои полномочия и. о. главы Укравтодора и вернулся в Республику Польша,
– отметили в пресс-службе.
Также в Офисе Генпрокурора добавили, что на территории Польши Новака задержали за совершение тяжких коррупционных уголовных правонарушений.
Что известно о деле Новака
- 22 июля 2020 года экс-главу Укравтодора Славомира Новака задержали в Польше, его обвиняют в коррупции.
- Против Новака начали расследование как в Украине, так и в Польше. По данным следствия, на посту главы Укравтодора он мог заниматься преступной деятельностью.
- 24 ноября 2020 года Апелляционный суд Варшавы поддержал продление ареста Новаку. Он будет оставаться в СИЗО минимум до января 2021 года.
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