Прокуроры совместно со следователями ГБР направили в Польшу письменное уведомление о подозрении Славомиру Новаку. Его направили в порядке международного сотрудничества.

Бывшему исполняющему обязанности главы Укравтодора инкриминируют умышленное неисполнение должностным лицом законных решений и постановления суда, а также препятствование их исполнению. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Детали сообщения

По данным следствия, исполняющий обязанности главы агентства на протяжении 2017 – 2019 годов умышленно не исполнял решения местного и Верховного Суда, активно препятствуя их исполнению.

Речь идет о восстановлении в одной из областей Украины в должности начальника Службы автомобильных дорог, отметили в сообщении.

"В результате таких действий государственным исполнителем на Государственное агентство автомобильных дорог Украины наложены штрафы, а также предупрежден бывший чиновник об уголовной ответственности за невыполнение судебных решений", – отметила пресс-служба офиса Генпрокурора.

В то же время в сообщении говорится, что в начале сентября 2019 года госисполнитель завершил исполнительное производство – в связи с сообщением о совершении уголовного преступления.

Зато в конце сентября того же года (2019 – канал) чиновник по собственному желанию прекратил свои полномочия и. о. главы Укравтодора и вернулся в Республику Польша,

– отметили в пресс-службе.

Также в Офисе Генпрокурора добавили, что на территории Польши Новака задержали за совершение тяжких коррупционных уголовных правонарушений.

Обратите внимание! В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. В то же время – с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Что известно о деле Новака