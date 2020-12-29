Бывший временно исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы Денис Гутенко объяснил, почему ему назначили премию – 1000% оклада. Из-за этой премии мужчине теперь грозит арест.

Во время процедуры разделения ГФС (Государственной фискальной службы) на ГНС (Государственную налоговую службу), таможню и налоговую милицию деньги в новую структуру перечислили быстрее, чем туда перешли работать люди. Мол, именно поэтому в ДФС возникали проблемы с выплатой зарплаты. Такое объяснение опубликовал в фейсбуке сам Денис Гутенко 28 декабря.

Здесь начало истории Порадовал себя премией в 1000% оклада: ексочильнику ДФС сообщили о подозрении

По его словам, в тот месяц, когда ему выписали 1000% премии, фактически и выплатили зарплату персонала за несколько месяцев – "путем повышения надбавки в одном месяце".

Выплата надбавок на госслужбе, по крайней мере в центральных органах, может идти в сотнях процентов к окладу. А у меня к тому же эти сотни применялись к окладу на моей основной должности – директора департамента. Отсюда и такая цифра,

– подытожил бывший глава ДФС.

Относительно обвинений, по которым Гутенко грозит наказание в случае признания судом вины от 7 до 10 лет заключения: Гутенко должен был согласовывать размер премии с Министерством финансов, но не сделал этого.

Но сам подозреваемый говорит, что "так всем выплачивается, и ранее выплачивалось, а проблемы только у меня".

Мол, он спрашивал у руководительницы Минфина, как только пришел на работу, надо ли премии согласовывать. И министр (в то время – Оксана Маркарова) якобы ответила, что не нужно. В доказательство этого Гутенко опубликовал письмо от Маркаровой.



Письмо от Маркаровой о премии Гутенко / Фото с Фейсбук Гутенко