Это зарплата за несколько месяцев, – экс-глава ГФС объяснил свою премию в 1000%
Бывший временно исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы Денис Гутенко объяснил, почему ему назначили премию – 1000% оклада. Из-за этой премии мужчине теперь грозит арест.
Во время процедуры разделения ГФС (Государственной фискальной службы) на ГНС (Государственную налоговую службу), таможню и налоговую милицию деньги в новую структуру перечислили быстрее, чем туда перешли работать люди. Мол, именно поэтому в ДФС возникали проблемы с выплатой зарплаты. Такое объяснение опубликовал в фейсбуке сам Денис Гутенко 28 декабря.
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По его словам, в тот месяц, когда ему выписали 1000% премии, фактически и выплатили зарплату персонала за несколько месяцев – "путем повышения надбавки в одном месяце".
Выплата надбавок на госслужбе, по крайней мере в центральных органах, может идти в сотнях процентов к окладу. А у меня к тому же эти сотни применялись к окладу на моей основной должности – директора департамента. Отсюда и такая цифра,
– подытожил бывший глава ДФС.
Относительно обвинений, по которым Гутенко грозит наказание в случае признания судом вины от 7 до 10 лет заключения: Гутенко должен был согласовывать размер премии с Министерством финансов, но не сделал этого.
- Но сам подозреваемый говорит, что "так всем выплачивается, и ранее выплачивалось, а проблемы только у меня".
Мол, он спрашивал у руководительницы Минфина, как только пришел на работу, надо ли премии согласовывать. И министр (в то время – Оксана Маркарова) якобы ответила, что не нужно. В доказательство этого Гутенко опубликовал письмо от Маркаровой.
Письмо от Маркаровой о премии Гутенко / Фото с Фейсбук Гутенко
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