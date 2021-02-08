Бывший украинский чиновник Александр Данилюк пожаловался на проблемы с оплатой счета за газ. Более того, ему его принудительно должны отключить из-за задолженности. По его словам, эта проблема довольно типична.

Александр Данилюк во времена президентства Порошенко возглавлял Минфин, а в начале правления Зеленского был секретарем СНБО.

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Что случилось с Данилюком: детали

В январе он получил счет за газ. И оплатил его через "ПриватБанк".

8 февраля Данилюк получил сообщение от Киевоблгаза о принудительном отключении из-за задолженности.

В конце концов экс-чиновник позвонил в компанию. И ему там предложили алгоритм решения проблемы.

Как удалось выяснить Данилюку, деньги получил КиевОблГазСбыт.

Теперь он должен обращаться в отделение с документами для возвращения суммы.

Оказывается, это типичная проблема. Или по техническим причинам, или по другим деньги появляются на параллельном счету той же или связанной компании. Колцентр видит эти деньги, но перенести не может,

– отметил Данилюк.

В завершение он отметил: сколько людей должны тратить свое время, чтобы решить проблему, пока компания пользуется их деньгами и злоупотребляет манипулятивными тактиками?

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