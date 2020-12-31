В Украине в августе 2020 года начал работать рынок газа для населения. В то же время украинцы смогут сэкономить при расчетах до 40%.

Граждане имеют возможность выбрать для себя поставщика газа, который предложит самые выгодные условия. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Что поможет сэкономить

По словам президента, украинцы могут сэкономить при расчетах за газ благодаря государственным компаниям. В частности, речь идет о компании "Нафтогаз".

Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей,

– подчеркнул Зеленский.

По его мнению, "Нафтогаз" должен показать украинцам, как компания обеспечит газ по более низкой цене.

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Зеленский сообщил, что уже обсудил цены на газ для украинцев с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевім. Как он отметил, в настоящее время компания предлагает самые низкие цены из всех поставщиков.

Обратите внимание! В январе 2021 года в Украине вырастет цена на газ. На сегодня поставки газа для домохозяйств осуществляют более 50 компаний. В зависимости от поставщика и региона цены существенно отличаются. Подробнее о предложениях газоснабжающих компаний – читайте здесь.

По словам президента, частные поставщики в разных регионах Украины иногда предлагают на 30-40% более высокую цену, чем "Нафтогаз".

"Компания "Нафтогаз" будет предлагать самые низкие цены на рынке и будет бороться за уменьшение цены, несмотря на рынок. У нас COVID-19 и людям надо помогать", – подчеркнул глава государства.

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В пресс-службе добавили, что украинцы могут легко изменить своего поставщика, выбрав государственную компанию. В частности, это можно сделать онлайн и в отделениях партнеров.