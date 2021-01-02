Большинство машин, которые будут продавать в будущем, будут электрическими, гибридными или на топливных элементах. Несмотря на это, некоторые производители хотят создать экологически чистое горючее для машин с двигателями внутреннего сгорания.

Так, Porsche работает над разработкой синтетического горючего для того, чтобы использовать его в своих машинах, которые выпустили раньше. Об этом говорится в программе "Авто24" на 24 канале.

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Представители немецкого автопроизводителя отмечают, что хотят создать полностью возобновляемое топливо. Дело в том, что 70% выпущенных ранее Porsche до сих пор на ходу, поэтому владельцы хотят использовать их и в будущем.

Как изготавливают синтетическое горючее

Синтетическое горючее изготавливают путем разложения воды на водород и кислород и будут добавлять углекислый газ и метанол. На основе этого спирта и создадут синтетический бензин.



Как будут делать синтетическое горючее / Фото Unsplash

Цена

Единственная проблема пока в цене, ведь литр такого горючего стоит почти 10 долларов. И производитель планирует уменьшить ценник в пять раз и выпустить бензин на рынок. Правда, по мнению производителя, это произойдет не ранее чем через десять лет. Хотя Porsche уже тестирует модель 993 серии и говорит, что результаты очень неплохие.

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Смотрите видео программы "Авто24" на 24 канале: