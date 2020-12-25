На алюминиевом заводе в Венгрии в 2010 году произошла авария. Впоследствии специалисты начали называть ее крупнейшей в Европе индустриальной и экологической катастрофой современности. Трагедия унесла жизни 10 человек, нанесла государству большой ущерб и необратимо повлияла на окружающую среду.

Известный ужасными событиями на всю Европу завод по производству алюминия расположен в районе венгерского города Айка. Подробнее о происшествии – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Утечка красного шлама

4 октября 2010 года на заводе произошла утечка токсичного вещества – красного шлама. Такая смесь отходов в невероятном количестве образуется на каждом алюминиевом заводе, а удовлетворительный способ для ее утилизации не изобретен до сих пор.

Справка. Красный шлам – это твердая или пастообразная смесь отходов. Он появляется во время процесса Байера – технологии очистки оксида алюминия из бокситов.

Вследствие неправильного хранения этого вещества на венгерском заводе произошло разрушение дамбы накопителя. Таким образом содержимое резервуара, объемом примерно миллион кубических метров, вылилось в местный водоем.

Люди утонули в токсичном осадке

Поток с токсичным красным осадком затопил несколько близлежащих городов. Иногда шлам достигал глубины 2 метров. Сразу после прорыва дамбы утонули 4 человека, еще нескольких считали пропавшими без вести.



В Венгрии произошла утечка красного шлама / Скриншот из видео

Кроме затопления, токсичное вещество несло за собой еще большую угрозу жизни людей. Эти отходы представляют собой смесь твердых примесей, тяжелых металлов, таких как кадмий, кобальт и свинец, а также химических реагентов.

К чему это привело

При длительном контакте она может обжечь кожу. Таким образом пострадали десятки жителей, которые были госпитализированы с химическими ожогами. Также красный шлам может повлечь экологическую катастрофу, которую крайне трудно предотвратить.

В результате этой трагедии погибли 10 человек, более 150 получили ранения, а пострадавших оказалось примерно 7 тысяч. Поток токсичного вещества повредил мосты, здания и автомобильные пути.



Пострадали сотни человек / Скриншот из видео

Правительству пришлось срочно эвакуировать 400 жителей города. Врачи круглосуточно следили за пострадавшими и ждали появления химических ожогов, поскольку они могли проявиться через несколько дней после контакта со шламом.



Людей пришлось эвакуировать / Скриншот из видео

Правоохранители расследовали происшествие

Сразу после аварии началось расследование для выявления причин катастрофы и виновников. Одним из факторов, который добавился к разрушению плотины, был сильный дождь, который не прекращался в городе несколько дней.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сразу опроверг версию о природных причинах. Он заявил, что разлив токсичного вещества мог быть вызван человеческой ошибкой.

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Правительство немедленно временно остановило деятельность завода, а компания получила приказ отремонтировать поврежденный резервуар. Глава компании Золтан Бакони был взят под стражу, однако предъявить ему обвинение так и не смогли. Поэтому уже 14 октября он был на свободе.

Эвакуированные вернулись домой

Еще через 2 дня, несмотря на угрозу для здоровья, люди из эвакуированных районов начали возвращаться в свои дома. Они работали, не покладая рук, чтобы очистить свои дома, сады и огороды от ядовитых химикатов.

Разрушительная волна отходов буквально оставила после себя красную пустыню площадью в 40 квадратных километров.



Катастрофа на алюминиевом заводе в Венгрии произошла в 2010 году / Скриншот из видео

В то же время госсекретарь по экологическим вопросам Венгрии уже успел наречь аварию крупнейшей экологической катастрофой современной Европы. Венгерское правительство немедленно заморозило все активы владельцев завода, который стал причиной этой катастрофы. Против них было возбуждено уголовное дело. Власти считали, что именно эти люди должны оплатить все потери на устранение последствий катастрофы.

На всей территории, пострадавшей от красного шлама, было запрещено выращивать овощи и фрукты. На некоторые из видов растений и сельхозпродукции сняли запрет через полгода. Люди на своих загрязненных территориях посыпали остатки химических отходов песком и пеплом, которые ускоряли утилизацию шлама.

Серьезный вред вещество нанесло и поверхностным водам. Из-за попадания в водоемы, отходы повлияли и на речную фауну. Вскоре токсичное вещество добралось и до русла Дуная, а содержание химических веществ в водах начали фиксировать и соседние государства.

Экологи и оппозиционные венгерские партии долгое время критиковали из-за этого случая венгерскую власть. Они приводили факты о скрытых нарушениях правил хранения химических отходов производства. По их мнению, правительство не предприняло никаких надлежащих действий, чтобы предотвратить аварию.

На заводе была аналогичная катастрофа

Кроме того, аналогичная катастрофа уже имела место на этом заводе. В 1991 году в Айке произошла утечка красного шлама, однако в значительно меньших масштабах. Тогда авария не получила большой огласки.

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Венгерские экологи уверены, что заводы и фабрики скрывают точные данные о количестве химических отходов на своих производствах. Они считают, что в связи с этими нарушениями экологическая катастрофа может повториться в любой момент.

Но Венгрия вовсе не единственная страна с такой проблемой. Ряд бывших социалистических стран страдает от подобного. Владельцы предприятий в целях экономии часто игнорируют вопросы безопасности.

Поэтому сегодня остается только надеяться, что подобная ситуация больше не будет иметь места в истории, а безопасность на производстве все-таки будет превыше всего.