Война эфиопского правительства против повстанцев из региона Тиграй продолжалась 24 дня. Федеральная армия хоть и победила, но назвать конфликт исчерпанным пока невозможно.

Как одна из крупнейших стран Африки решила проблему террористов-сепаратистов, а также известно о эфиопском блицкриге, который завершился победой нобелевского миротворца – в новой серии "Конфликтов" на 24 канале.

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Кровавое восстание в Эфиопии

В начале ноября 2020 года федеративное правительство Эфиопии начало военную операцию в северном регионе Тиграй. С привлечением тяжелой бронетехники, артиллерии и авиации началось подавление вооруженного восстания сепаратистов. Лидеры мятежников после длительных споров с правительством взяли курс на отделение.

Эфиопия – одна из крупнейших стран Африки. 110 миллионов населения – это почти как 3 Украина. Регион Тиграй лежит на севере. Последние 30 лет представители этого этноса были у власти в стране. Все изменилось после 2018 года, когда премьер-министром выбрали Абий Ахмеда. Он не был тиграем, но в начале их не беспокоил.



Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед / Фото Associated Press

Сергей Мишин из Центра исследования Африки рассказал, что действующий глава правительства Эфиопии начал важные политические и экономические преобразования в стране. Они должны сделать политическую систему государства более демократичной и плюралистической. Он хочет, чтобы государственный сектор экономики был уменьшен, а также еще провести приватизацию, которая должна как минимум 7,5 миллиардов долларов дать в бюджет.

И сейчас кризис в Эфиопии может не только эту страну сдвинуть с места, но всю архитектуру безопасности в целом субрегионе,

– объяснил кандидат политических наук Юрий Олийник.

В течении трех недель, 28 ноября, эфиопские войска взяли под контроль столицу штата Тиграй – город Мекеле. А премьер-министр Абий Ахмед отчитался о подавлении сепаратистского мятежа.

"Мекеле под контролем национальных сил обороны", – сообщил глава правительства в твиттере.

Завершающая фаза усмирения Тиграя – зачистка региона от тех боевиков, которые не желают сложить оружие и задержания лидеров Тиграйського Народного Фронта Освобождения. В течение 4 недель из-за боевых действий погибло более тысячи человек. Более миллиона человек покинули дома. По данным ООН, это каждый шестой житель Тиграя.

Справка. Тиграй составляет 6% в многонациональном населении Эфиопии. Это 4 по численности этническая группа в стомиллионной стране. Тиграй были во главе революции, которая свергла коммунистический режим Хайле Менгисту. В 1991 году партизаны с севера приняли Аддис-Абебу, захватили власть и лелеяли мечту о большом независимом Тиграе, включая часть территории в соседней Эритреи, где половина населения той же этнической принадлежности.

Как тиграи стали доминирующей группой в Эфиопии

В 1974 году в Эфиопии была свергнута монархическая власть императора Хайле Селассие. К власти на 20 лет пришло прокоммунистическое и просоветское правительство Хайле Мариам Менгисту. Он считается одним из самых жестоких правителей XX века. За годы его правления погибли от 200 тысяч до 3 миллионов человек, если учитывать жертв устроенного "черным Сталиным" голодомора.



Эфиопский диктатор Хайле Мариам Менгисту / Фото Alamy

В течение почти 30 лет из госбюджета финансировалась партия "Фронт освобождения Тиграя". Деньги текли в регион рекой. Тыграй модернизировали. В столице Мекеля развивались 3 университета, город получил современную инфраструктуру, качественные дороги и скоростной интернет.

Эфиопию возглавил Мелес Зеневи – этнический тиграй. И его земляки получили доступ к лучшим должностям в стране. К 2008 году тиграи контролировали большинство ключевых постов в государственном аппарате Эфиопии. А другие народности стали перед фактом, что декларируемый Зеневи этнический федерализм на самом деле означал, что вся страна вынуждена была работать в интересах одного, не самого большого, племени.



Мелес Зеневи / Скриншот с видеоинтервью для Africa Human Development

Тиграи воспользовались своей доминацией сполна. Политическое прикрытие позволило сесть на потоки во многих сферах экономики и общественной жизни. Но такое доминирование Тиграя не устраивало другие этнические группы.

Кардинальные изменения в Эфиопии во время премьерства Абий Ахмеда

После 2018 года Абий Ахмед замахнулся на статус-кво и, опираясь на другие этнические группы, начал перестановку на политической шахматной доске страны.

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В коалицию "Демократического Движения народов Эфиопии" вошли партии всех этнических групп, кроме тиграев. Правительство Ахмеда начало выводить государственные области из-под контроля тиграйских групп влияния.

Против штата Тиграй начались антикоррупционные расследования, обвинения в нарушениях договоренностей и законов жизни в федерации. Некоторых людей из руководства штата отдали под суд за коррупцию,

– отметил Юрий Олийник.

Мечты о независимости для Тиграя – не пустые слова. Провинция является одной из самых богатых в Эфиопии, если речь идет о полезных ископаемых. Здесь расположены залежи:

золота

меди

железа

руды;

цинка;

олова.

Отдавать все это добро Абий Ахмед не был готов. Но лицо премьера и его действия по примирению с Эритреей (соседнее государство в Восточной Африке – 24 канал) в Тиграе – это больная тема. Ведь между тиграями и эритрейцами продолжается давняя вражда. И решение Аддис-Абебы для них однозначно – предательство.

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Абий Ахмед был инициатором компромиссов, которые стали основой перемирия в эфиопско-эритрейской войне, длившейся с 1998 по 2000 год. Война шла за контроль над спорными пограничными территориями. В результате конфликта погибло около 60 тысяч эфиопов и 40 тысяч эритрейцев. Абий Ахмед за политику примирения получил в 2019 году Нобелевскую премию мира.



Эритрейские солдаты во время войны / Фото Workers' Photos Archive

Еще одним достижением правления Абий Ахмеда можно назвать создание комфортных условий для привлечения иностранных инвестиций.

Справка. В Эфиопии продолжается перестройка экономики. К 2025 году страна хочет стать производственным центром и главной фабрикой Африки в текстильной, кожевенной, пищевой промышленности, а также в области фармацевтики и энергетики. Показатель ВВП в стране вырос до 1 900 долларов на душу населения. Из-за стремительного скачка развития Эфиопию уже называют "африканским Китаем"

В то же время началось ускоренное строительство гигантской плотины на реке Голубой Нил. Она должна беречь население страны от угрозы голода, который вызывают частые в этой части земного шара засухи. Правда, строительство Дамбы Возрождения обострило конфликт Эфиопии с Египтом, который тоже претендует на воду главной реки Африки.

Но именно высокие показатели экономического развития, борьба с безработицей и модернизация промышленности стали подушкой безопасности, которая позволила Абий Ахмеду начать военную операцию на севере страны.

Предпосылки возникновения сепаратизма в Эфиопии

По словам Александра Мишина, тиграи поняли, что время их господства в стране заканчивается. Поэтому решили сконцентрировать усилия на регионе и на региональном сепаратизме.

Окончательным яблоком раздора стало решение эфиопского парламента об отсрочке парламентских выборов, которые должны были состояться в августе 2020 года. Перенос объяснили пандемией. Но в Тиграе это решение общего парламента не признали и провели в августе свои выборы в местные советы.

Никто не хотел ущемлять права тиграев. Никто не посягал на их права, как федерального региона в составе Эфиопии. Просто федеральное правительство хотело сбалансировать политическую модель и распределение власти и ресурсов внутри страны,

– объяснил эксперт Центра исследования Африки.

Когда демарш в столице назвали конституционным мятежом, тиграйские элиты еще больше подняли ставки и взялись за оружие.

Они сделали несколько вооруженных провокаций. Напали на штаб-квартиру северного командования ВС Эфиопии в Мекеле. Были убиты военные эфиопской армии, которые не были этническими тиграями. Эти провокации стали катализатором жесткой реакции центрального правительства. Власти объявили, что на севере страны начался военный мятеж и единственный способ преодолеть – отправить вооруженные силы для ликвидации угрозы территориальной целостности границ страны.

Еще одним фактором, который повлиял на то, что правительство начало силовую операцию против мятежников стали события за океаном, которые отвлекали все внимание на себя.

Возможно, они вдохновились примером других конфликтов. Например, Карабахом. Азербайджан провел быстрый блицкриг. И видим, что эти 2 конфликта совпали с проведением выборов в США,

– отметил Юрий Олийник.

Боевые действия между правительственными войсками и "Фронтом освобождения Тиграя" длились 4 недели. Силы тиграю сразу обратились к террористическим актам. Обстрелы гражданских объектов, этнические чистки, обстрелы соседней Эритреи, с которой у этого региона своя история вражды за землю и ресурсы.

Власть устроила информационную блокаду Тиграя

В военной операции были задействованы танки, тяжелая артиллерия и авиация. Наступление на позиции сеператистив проходило при полной информационной блокаде Тиграя. Исключили интернет и телефонную связь, не работало телевидение и банки. С горячей точки поступали противоречивые данные. На протесты и волнение мирового сообщества Абий Ахмед отвечал лаконично.



Комментарий Абий Ахмеда относительно ситуации в Эфиопии / Скриншот с видео

Роль африканских стран в войне в Эфиопии

Страны африканского Содружества, прежде всего соседи Эфиопии, держали кулаки за победу правительственных сил в подавлении бунта "Народного фронта Тиграя". Эфиопские миротворцы помогают удерживать стабильность в Сомали, где правительственные силы не могут самостоятельно противостоять хорошо вооруженным группировкам боевиков.

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Джибути (страна, которая граничит с Эфиопией – выступила на стороне федерального правительства Абий Ахмеда.

► Во-первых, здесь сыграла роль этническая солидарность. У одного из основных народов этой страны есть земляки на территории Эфиопии, и они исторически враждуют с народом тиграи.

► Во-вторых, Джибути – торговое окно для экспортно-импортных операций Эфиопии. Поэтому в потери прибыли страна не заинтересована.

Между Эритреей и Эфиопией пока продолжается перемирие, которое глобально важно для обеих стран. К тому же эритрейцы имеют незаживающие раны в войне, где активно участвовали именно военные с Тиграя.

У Судана дружеские отношения с нынешней властью в Аддис-Абебе. Форсирование правительством Абий Ахмеда строительство Плотины Возрождения выгодно для суданцев, поскольку это должно уменьшить негативные последствия от наводнений, которые наносят этой стране значительный ущерб. Кроме этого, Судан оказался в ситуации, когда его территория может стать заложником чужого конфликта.

Ситуация в стране после вооруженного конфликта

Сепаратисты не рассчитали сил и поддержки на местах не хватило. Абий Ахмед поблагодарил народ Тиграя за помощь правительственным силам и понимание вынужденных ограничений связанных с силовой операцией. Столица Мекеле после 3 недель боев прекратила сопротивление федеральным силам.



Гражданская война в Эфиопии​ / Фото DW

Одиночные вспышки насилия все еще продолжаются. Остатки "Фронта освобождения Тиграя" или ушли в горы, или бежали в соседние страны. ООН заявляет, что во многих районах северного региона Эфиопии Тиграя боевые действия продолжаются. Это затрудняет доставку гуманитарной помощи беженцам, пострадавшим от боевых действий.

ООН предупреждает о возможной гуманитарной катастрофе в Тиграе, где 600 тысяч человек зависели от раздачи пищи еще до начала боевых действий, в том числе 96 тысяч эритрейских беженцев. Многие из них – это политические беженцы, которые не могут вернуться из-за угрозы репрессий дома.

С возвращением контроля над Тиграем правительство в Адисс-Абебе хочет вытеснить максимальную пользу для себя. Абий Ахмед не планирует расставаться с амплуа миротворца. Поэтому:

с одной стороны приоритетным назван процесс доставки гуманитарных грузов в пострадавший регион;

с другой – соблюдение четкого правила, что не все Тиграи потенциальные боевики.

Ведь после восстания на тиграев в других регионах Эфиопии начали смотреть косо. И новое задание центральной власти – не допустить вспышки нового конфликта. Тепер уже на основе межэтнической ненависти.