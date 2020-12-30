Сеть бесплатных курсов по изучению украинского языка не сможет заработать в 2021 году. Ведь в бюджете на это нет денег.

Такое мнение высказал в интервью уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Об этом сообщили на сайте "Интерфакс-Украина".

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Денег на курсы нет

По его словам, курсы начнут работать после того, как будет предусмотрено финансирование. Сейчас в Госбюджете-2021 нет денег ни на госпрограмму, ни на курсы.

Я об этом говорю постоянно. Надеюсь, это под силу украинской власти,

– отметил Креминь.

На что нужно финансирование

Также он заверил, что 20,4 миллиона гривен, заложенных на следующий год в госбюджете на финансирование Секретариата языкового омбудсмена, достаточно. Как сказал языковой омбудсмен, деньги прежде всего нужны:

на оплату труда сотрудников;

на коммунальные услуги;

на постоянные командировки.

Ремонт – первоочередная задача

Он сказал: "С появлением своего помещения на улице Крещатик, 34, в следующем, 2021 году, нам придется его обживать. Поэтому ремонт, закупка оргтехники, материалов, мебели важны не меньше". Креминь добавил, что рабочие места сотрудников, условия труда, безопасность их деятельности должны отвечать современным требованиям.

Напомним! Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь 12 июля 2020 года анонсировал создание курсов украинского языка. Они должны были быть бесплатными, а заинтересованность в них должны были проявить учебные заведения и органы местной власти.

Омбудсмен рассказал, что штат Секретариата вместе с уполномоченным составляет 50 человек. Осенью он был сформирован на 2 трети. Сейчас есть 3 представителя уполномоченного на уровне регионов.

По словам Кремня, планируют, что к концу года их будет гораздо больше. Он надеется, что количество штатных единиц будет не менее 75 сотрудников. Ведь важно иметь представителей уполномоченного в каждой области Украины.



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