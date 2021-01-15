С 16 января 2021 года в Украине вступает в силу нововведение, согласно которому все поставщики услуг должны обслуживать потребителей на украинском языке. За невыполнение такого требования предусмотрены штрафы.

Сайт 24 канала спросил работников сферы услуг, что они думают об этом законе и будут ли ему подчиняться.

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Мнения украинцев о нововведениях

Киевлянка Марина имеет свою небольшую кофейню в спальном микрорайоне столицы. Кроме нее, здесь работают еще три человека. В условиях карантина выпечку и кофе продают через окошко – "на вынос". Женщина рассказывает, что давно ждала этого закона. В повседневной жизни она разговаривает на украинском. Если клиент обращается на русском, как правило, переходит тоже. Теперь, говорит, будет делать это только если попросят. Такое же правило ввела и для других работников.

Действительно, в городах, часть населения которых активно пользуется русским, многие учреждения требуют обращаться к клиенту на том языке, на котором он начал диалог. Однако кассиры и официанты часто, по умолчанию, здороваются "Здравствуйте!" и, лишь услышав ответное приветствие на украинском, некоторые переходят на государственный. С 16 января ситуация должна измениться.

Стоит отметить, что русский язык использовать никто не запрещает – работники сферы обслуживания могут на нем разговаривать, если этого просит клиент. Так же, как и, скажем, на английском или любом другом иностранном языке.

Но нравится это решение власти не всем: есть работники, которые сетуют, что принуждение правительства использовать язык только ухудшит ситуацию и может вызвать сопротивление и даже ненависть к украинскому.

Не думаю, что этот закон будет работать. Понимаете, русскоязычным людям запретить говорить на русском невозможно, а вот привить ненависть к украинскому да – вполне,

– говорит 30-летняя киевлянка Татьяна.

Она работает продавщицей-консультанткой в одном из известных магазинов техники. Говорит, в компании всегда было правило – с покупателем переходить на язык, на котором он разговаривает. Однако сама она его исполняла довольно редко: "Я привыкла говорить на русском с детства – вся семья так говорит. Я думаю на русском. И я считаю, что лучше говорить хорошо на том языке, которым хорошо владеешь, чем силовать себя и "портить" другой. Это даже неуважение к языку, я бы сказала".



В крупных городах сегодня персонал не всегда переходит на украинский / Фото unsplash

Кстати, о необходимости создания программы по овладению украинским языком уже говорил и языковой омбудсмен Тарас Креминь: "Требуя у людей достаточный уровень владения государственным языком, надо создать все самые лучшие для этого условия – на уровне предоставления образовательных услуг, медиа, органов местного самоуправления, региональных программ содействия освоению государственного языка, курсов по бесплатному изучению украинского языка".

Подобную позицию имеет и Ольга – консультантка в интернет-магазине. Ей 24. Как в повседневной жизни, так и с клиентами девушка разговаривает исключительно на русском. Признается: украинским владеет плохо и такие нововведения считает неуместными. В свое оправдание говорит, что выросла в абсолютно русскоязычной среде.

Мне мама часто рассказывала, что в ее детстве было на украинском разговаривать вообще стыдно... Поэтому они даже в школе его почти не использовали. Если кто-то говорил, то это считалось как некое "село". Ну сейчас уже не так, пожалуй,

– отмечает девушка.

За два года работы она вспоминает только один случай, когда клиент попросил разговаривать с ним на украинском: "Спросил, в какой стране я живу. Перешла на украинский – было непривычно, в голове переводила фразы и это звучало, будто я ненормальная, потому что очень торможу". Ольга почти убеждена, что этот мужчина был из Западной Украины.

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Стереотип о том, что на украинском разговаривают только в западных регионах на самом деле-достаточно распространен. Стоит отметить-небезосновательно. Хотя именно убеждение в том, что все, кто в повседневной жизни общается на украинском, являются уроженцами западных областей является, мягко говоря, странным.

Так, как свидетельствуют данные всеукраинского социологического опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" в августе 2020 года, дома говорят исключительно на украинском 36,3% украинцев (85,9% – Западная Украина, 38,5% – центральная, другие регионы – менее 10%). Еще 12,4% в быту используют преимущественно украинский, 26,8% – и украинский, и русский одинаково часто, 14,1% – преимущественно русский, 10,3% – только русский, а 0,1% другой язык.







На каком языке общаются украинцы – результаты опроса / Центр " Социальный мониторинг"

До этого на отказ в обслуживании на украинском можно было пожаловаться разве что в книге жалоб заведения (которую никто не читает), или оставить отзыв на официальных страницах в соцсетях, что, возможно – более результативно. Отныне за нарушение работниками сферы обслуживания соответствующих норм закона предусмотрены штрафы. Так, если в течение года ситуация повторяется и имеет системный характер-бизнес должен будет оплатить от 5100 до 6800 грн.

Бариста Сергей считает такое нововведение и наказание за его нарушение правильным и, параллельно готовя кофе, размышляет:

Вот я в Испании был, то там везде сначала приветствуются "Hola!"и что-то спрашивают на испанском, а уж как понимают, что я иностранец, то переходят на английский. Вот так надо свое уважать.

Сам парень на украинском общается только с бабушкой (родители и друзья говорят на русском или суржиком) и с украиноязычными клиентами. Признается, что таких пока не слишком много – в среднем из 10 человек меньше половины могут обращаться на украинском. Речь идет о столичном спальном районе.



Уличные кофейни не являются исключением / Фото unsplash

Наш разговор слушает Михаил, который ждет свою чашку эспрессо. В какой-то момент мужчина не выдерживает:

Вообще не вижу проблемы в этом. На кухне дома хоть на китайском говори, но если уже работаешь в Украине – разговаривай на украинском. Что же тут сложного?

Мужчине за 50, сейчас постоянной работы нет-подрабатывает таксистом. С нами общается по-русски, однако обещает: с пассажирами будет пытаться использовать государственный язык.

Как объясняет нововведение омбудсмен?

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на своей странице в Facebook рассказывает: сейчас, наверное впервые за почти 30 лет украинской независимости, мы по-настоящему чувствуем защиту государственного языка. И, собственно, этот закон этому способствует:

За триста лет запретов украинского языка в историческом процессе, назрело то время, когда по-настоящему надо проявиться, продемонстрировать самим себе уважение к тому, чем мы живем и к чему мы стремимся.

Переход сферы обслуживания на украинский с 16 января 2021 года он называет историческим событием, которое повлияет как на улучшение качества предоставления услуг, так и на развитие и функционирование государственного языка.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. С тех пор произошел ряд изменений в этой сфере. В частности, всех поставщиков услуг, независимо от формы собственности, обязали обслуживать потребителей и предоставлять информацию на государственном языке. Речь идет о заведения питания, магазины, АЗС, банки и тому подобное.

Что делать, если вас отказываются обслуживать на украинском?

Каждый, кого отказались обслуживать на украинском, может в течение шести месяцев подать соответствующую жалобу уполномоченному по защите языка. Однако сперва следует все же попытаться уладить ситуацию и попросить не нарушать закон. В случае отказа – обратиться к менеджеру или на горячую линию учреждения.

Если и это не помогло, факт нарушения стоит зафиксировать, например, на видео или аудио. Тогда – подать жалобу любым удобным способом:

на почтовый адрес 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12;

электронный ящик skarha@mova-ombudsman.gov.ua;

заполнить форму на сайте Уполномоченного.

Обязательно нужно указать свою фамилию, имя, отчество, место жительства и изложить суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил закон. Рекомендуют также прикрепить соответствующие доказательства.



Что делать, если вас не хотят обслуживать на украинском / Инфографика 24 канала