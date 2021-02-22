Маски не имела, языка не знала: скандал на "Укрпочте" закончился увольнением работницы
В Кривом Роге заместитель отделения "Укрпочты" нарушала карантинные требования и закон о языке. Из-за отсутствия маски на рабочем месте и отказа общаться на украинском языке женщину уволили.
Источник:ТСН
В "Укрпошті" зазначили, що ситуація з приводу скарги відвідувача щодо працівниці компанії у Кривому Розі зачепила одразу декілька важливих аспектів.
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Працівницю "Укрпошти" звільнили
Окрім порушення норм законів про мову та обов'язкового використання засобів індивідуального захисту, співробітниця знехтувала правилами обслуговування клієнтів, підвищувала голос та використовувала лайливі слова,
– пояснили у компанії.
Там наголосили, що мовою поштового зв'язку "Укрпошти" відповідно до законодавства є державна українська мова. Крім того, працівникам через внутрішні канали комунікації додатково пояснили про обов'язкове обслуговування, надання інформації про товари та послуги клієнтів українською мовою.
У компанії додали, що у випадку порушення працівниками виконання мовного закону співробітник отримує попередження та з ним проводиться роз'яснювальна робота. Однак подальшу роботу працівниці відділення у Кривому Розі там вважають неприпустимою.
Враховуючи невиконання мовного закону, неодноразові скарги клієнтів щодо неввічливого спілкування та порушення стандартів якості обслуговування, ігнорування внутрішніх розпоряджень, компанія прийняла рішення про її звільнення співробітниці,
– підсумували в "Укрпошті".
Та звернули увагу, що після набрання чинності вимог законодавства щодо обов'язковості української мови у сфері обслуговування подібних скарг на працівників "Укрпошти" не надходило.
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Скандал на "Укрпошті" у Кривому Розі
- Раніше у відділенні "Укрпошти" у Кривому Розі працівниця відмовилася переходити на державну мову, хоча її про це попросив відвідувач.
- Крім того, жінка обурювалася, що її знімають та вимагала сховати телефон. Зрештою вона зателефонувала у поліцію і вимагала, аби правоохоронці заборонили відвідувачу вести зйомку.
- Та цим її порушення не обмежилися – у приміщенні працівниця перебувала без захисної маски.
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