В Кривом Роге заместитель отделения "Укрпочты" нарушала карантинные требования и закон о языке. Из-за отсутствия маски на рабочем месте и отказа общаться на украинском языке женщину уволили.

В "Укрпошті" зазначили, що ситуація з приводу скарги відвідувача щодо працівниці компанії у Кривому Розі зачепила одразу декілька важливих аспектів.

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Працівницю "Укрпошти" звільнили

Окрім порушення норм законів про мову та обов'язкового використання засобів індивідуального захисту, співробітниця знехтувала правилами обслуговування клієнтів, підвищувала голос та використовувала лайливі слова,

– пояснили у компанії.

Там наголосили, що мовою поштового зв'язку "Укрпошти" відповідно до законодавства є державна українська мова. Крім того, працівникам через внутрішні канали комунікації додатково пояснили про обов'язкове обслуговування, надання інформації про товари та послуги клієнтів українською мовою.

У компанії додали, що у випадку порушення працівниками виконання мовного закону співробітник отримує попередження та з ним проводиться роз'яснювальна робота. Однак подальшу роботу працівниці відділення у Кривому Розі там вважають неприпустимою.

Враховуючи невиконання мовного закону, неодноразові скарги клієнтів щодо неввічливого спілкування та порушення стандартів якості обслуговування, ігнорування внутрішніх розпоряджень, компанія прийняла рішення про її звільнення співробітниці,

– підсумували в "Укрпошті".

Та звернули увагу, що після набрання чинності вимог законодавства щодо обов'язковості української мови у сфері обслуговування подібних скарг на працівників "Укрпошти" не надходило.

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Скандал на "Укрпошті" у Кривому Розі

Раніше у відділенні "Укрпошти" у Кривому Розі працівниця відмовилася переходити на державну м ову, хоча її про це попросив відвідувач.

хоча її про це попросив відвідувач. Крім того, жінка обурювалася, що її знімають та вимагала сховати телефон. Зрештою вона зателефонувала у поліцію і вимагала, аби правоохоронці заборонили відвідувачу вести зйомку.

Та цим її порушення не обмежилися – у приміщенні працівниця перебувала без захисної маски.

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Важливо! Уся сфера обслуговування в Україні з 16 січня 2021 перейшла на українську мову. Це означає, що до відвідувачів та клієнтів мають звертатися лише українською. Виняток – люди сама попросить звертатися до неї іншою мовою. Більше про те, як захистити своє право на обслуговування українською, читайте за цим посиланням.



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