Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что норма языкового закона об обязательном обслуживании на украинском языке не вызовет шока среди граждан и вообще является не карательной, а скорее мерой пресечения. Норма, к слову, вступит в силу уже 16 января 2021 года.

Она будет способствовать тому, чтобы права каждого гражданина Украины на получение информации и услуг на государственном языке были по-настоящему защищены. Об этом Кремень рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

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Что касается сферы обслуживания, то о необходимости перехода на украинский знали все, для подготовки к реализации этого было 1,5 года. Стоит сказать, что мы получили колоссальную поддержку и со стороны украинских компаний, и наших инвесторов... Поэтому убежден, что 16 января никакого шока для сферы обслуживания не произойдет,

– сказал он.

В то же время, по словам омбудсмена, это не означает, что тот, кто будет нуждаться в информации на любом другом языке, не получит такой возможности.

Креминь рассказал, что в случае нарушения права гражданина на обслуживание на государственном языке секретариат уполномоченного будет принимать меры государственного контроля, а именно – установление факта такого нарушения. Далее будет предоставлено 30 дней для устранения нарушений, чтобы они не повторялись в будущем.

Если же в течение года случаются повторные аналогичные нарушения, и они категорически не исправляются, то уполномоченный имеет право составить акт, потом протокол, а после – вынести постановление о наложении на предприятие штрафа в размере от 5,1 до 6,8 тысячи гривен.

"Хочу подчеркнуть, что штраф накладывают именно на предприятие, а не на работника. То есть если работник позволил себе нарушение, то штраф будут взыскивать с юридического лица. Именно поэтому руководство заведений в сфере обслуживания должно быть заинтересовано в широкой информационной кампании среди своих сотрудников", – добавил омбудсмен.

В то же время для выявления нарушений языкового законодательства пока не будут инициировать рейды или отправлять "тайных покупателей". Креминь отметил, что в условиях пандемии не может рисковать здоровьем своих коллег и требовать от них таких форм контроля.

Обратите внимание! 16 января 2021 года вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ей, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.



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