Вдвое меньше, чем жена: сколько в 2020 году заработал языковой омбудсмен Креминь
Тарас Креминь за полгода на должности Уполномоченного по защите государственного языка заработал 394,5 тысячи гривен. В среднем его зарплата составляла 65 тысяч гривен в месяц.
Источник:НАПК
Тарас Креминь 17 марта задекларировал доходы за 2020 год – 475,5 тысяч гривен. Об этом известно из данных Единого государственного реестра деклараций лиц.
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Какие доходы задекларировал Креминь в 2020 году
- 394,5 тысячи гривен за работу в Секретариате уполномоченного по защите государственного языка;
- 20,9 тысячи гривен за работу в Николаевском областном институте последипломного педагогического образования;
- 59 тысяч гривен за преподавание в Николаевском национальном аграрном университете.
Чем владеет чета Креминей
Наличными политик хранит 32 тысячи долларов. Также ему принадлежит квартира в Николаеве площадью 67 квадратных метров, а его жене Юлии – автомобиль Skoda Karoq 2019 года, стоимостью в более чем полмиллиона гривен.
К слову, жена языкового омбудсмена за предпринимательскую деятельность в 2020 году заработала 894,8 тысячи гривен. Это почти вдвое больше, чем у ее мужа.
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Что известно о Тарасе Кремине
- В июле 2020 года Тарас Креминь стал языковым омбудсменом. Его назначил Кабинет Министров рейтинговым голосованием.
- Политик был депутатом VIII созыва от партии "Народный Фронт".
- В 2014 году был избран председателем Николаевского областного совета.
- Он сын украинского поэта, лауреата Шевченковской премии Дмитрия Креминя.
- Также является соавтором закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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