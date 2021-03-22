Тарас Креминь за полгода на должности Уполномоченного по защите государственного языка заработал 394,5 тысячи гривен. В среднем его зарплата составляла 65 тысяч гривен в месяц.

Тарас Креминь 17 марта задекларировал доходы за 2020 год – 475,5 тысяч гривен. Об этом известно из данных Единого государственного реестра деклараций лиц.

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Какие доходы задекларировал Креминь в 2020 году

394,5 тысячи гривен за работу в Секретариате уполномоченного по защите государственного языка;

20,9 тысячи гривен за работу в Николаевском областном институте последипломного педагогического образования;

59 тысяч гривен за преподавание в Николаевском национальном аграрном университете.

Чем владеет чета Креминей

Наличными политик хранит 32 тысячи долларов. Также ему принадлежит квартира в Николаеве площадью 67 квадратных метров, а его жене Юлии – автомобиль Skoda Karoq 2019 года, стоимостью в более чем полмиллиона гривен.

К слову, жена языкового омбудсмена за предпринимательскую деятельность в 2020 году заработала 894,8 тысячи гривен. Это почти вдвое больше, чем у ее мужа.

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Что известно о Тарасе Кремине