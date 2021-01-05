Не уважаешь закон и государственный язык – плати штраф. С 16 января в Украине вступает в силу статья соответствующего закона. По-особенному ждут этого в Донецкой области. В частности, жительница Славянска Рита Мазанкова, пострадавшая за свою любовь к соловьиному

В октябре женщина сделала в автобусе замечание, чтобы пассажиры надели маску. Впрочем люди набросились на нее из-за украинского языка. Больше о языковой дискриминации в Донецкой области – в материале журналистов 24 канала.

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Языковой скандал в Славянске

Пассажиры начали спрашивать Риту Мазанкову, кто она такая, и почему делает им замечания. Женщина ответила, что является просто общественной деятельницей.

В Славянске пассажирку автобуса затравили из-за украинского: видео

Рита – местная активистка и волонтер. Выбор в пользу государственного языка сделала сознательно, уже во время войны на востоке.

Да, я патриот, не националист. И язык – это важно,

– подчеркнула она.

За такое Рита в родном Славянске получает оскорбления и угрозы. Женщине даже обещают сжечь дом.

До сих пор продолжается досудебное следствие по уголовному делу о нападении на нее в той печально известной поездке. Правоохранители еще разыскивают обидчиков женщины. Пока удалось идентифицировать лишь одну – Валентину Павлову, которая баллотировалась на местных выборах в Славянский горсовет.

На такой скандал в Славянске отреагировал языковой омбудсмен Тарас Креминь, который обратился к местным властям. И наконец чиновник получил ответ.

"Перевозчик был письменно предупрежден о необходимости соблюдения законодательства, а также о необходимости проведения с личным составом соответствующей работы по недопущению подобных ситуаций в салонах автобусов", – сообщил Тарас Креминь.

Языковая дискриминация в Краматорске

Впрочем, таких ситуаций с неуважением и дискриминацией государственного языка остается немало. Жительница Краматорска Екатерина Филонова родом из русскоязычной семьи. Однако последние 5 лет общается исключительно на украинском.



Жительница Краматорска Екатерина Филонова / Скриншот с видео

По ее словам, у людей возникает разная реакция – от агрессивной до одобрительной.

Бывает кто-то хочет сделать комплимент. Или слишком интересуется, а откуда вы приехали, а вы местная,

– рассказала Катерина.

Бывали у женщины и откровенные нападки и столкновения из-за языка. "Людям за соседним столиком в кафе не понравилось, что мы разговариваем на украинском. И получился агрессивный конфликт. Потому что им "уши режет", – отметила она.

Законодатели взялись исправить языковую ситуацию

Екатерина, Рита и другие украиноязычные граждане надеются, что теперь таких ситуаций должно стать меньше, ведь на их стороне становится закон. Уже с 16 января в магазинах, аптеках, парикмахерских к покупателям и потребителям персонал должен будет обращаться на украинском. За нарушение – штраф.

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объяснил, что размер штрафа определен законом и колеблется от 5100 до 6800 гривен. Впрочем, добавил важную деталь – штраф налагается на субъект хозяйствования, а не на работника.

Однако штрафы в Украине выписывают правоохранители. А следят за исполнением закона сами граждане. И на их сознании, какой язык звучит в родной стране.