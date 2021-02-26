23 февраля Сергей Стерненко был признан виновным в похищении человека и получил 7 лет и 3 месяца колонии. 24 канал напоминает, важные обстоятельства дела активиста.

Пока Сергей Стерненко получил приговор только по одному из 3 дел. Речь идет о событиях апреля 2015 года, когда группа людей похитила и несколько часов пытала пророссийского политика из Одесской области Сергея Щербича. Основным требованием похитителей был отказ от мандата депутата райсовета, дополнительно – личная нажива, они забрали у жертвы 300 гривен наличными, разрешение на ношение травматического пистолета, 2 симки (следствие оценило их в 15 гривен каждую) и банковскую карточку, которая была неактивной.

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При чем тут Порошенко

После освобождения Щербич обратился в милицию и заявил о похищении неизвестными. Только через полгода, когда одесская милиция стала полицией, Щербич сообщил, что знает 2 нападающих – это лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко и его собрат Руслан Демчук, который был неоднократно судим. Обоих арестовали, также под арест взяли лидера одесского Автомайдана Евгения Резвушкина.



Через несколько дней после этого поста Стерненко арестуют по реанимированному делу Щербича, который вдруг вспомнит, что его похищал и пытал именно активист / Скриншот поста Сергея Стерненко

11 сентября суд выпустил Стерненко под залог в 60 000 гривен. Деньги собирали всем миром.

На свободе Сергей Стерненко молчать не стал – он назвал преследование политическим и обвинил во всем действующего президента Украины – Петра Порошенко.

Декабрь 2015 года – Сергей Стерненко обвиняет Порошенко в репрессиях:

Действительно, всю каденцию Порошенко дело Стерненко не закрывали, хоть Щербич и не являлся на суд и уклонялся от следственных действий. Сам Порошенко предполагал, что дело намеренно не закрывают, чтобы иметь рычаги влияния на него и одесских активистов.

Порошенко в Одессе

Для пятого президента Украины Одесса действительно была проблемным городом. Не зря в ходе визита Порошенко в Одессу в мае 2017 года он отгородился от жителей города забором, который в соцсетях назвали "Вольером Достоинства".

"Вольер Достоинства" 26 мая 2017 года / Фото – Таймер

В ноябре 2017 года Сергея Стерненко обвинили в нападении и нанесении травмы головы начальнику полиции Одесской области Дмитрию Головину во время митинга против застройки Летнего театра. Хоть активист и не имел к этому отношения, он был обвинен в хулиганстве и отдан под суд.

Тогда же полиция реанимировала дело "о крышевании наркоточек" Стерненко. Инициатором стал прокурор области Олег Жученко. Который, по оценкам Стерненко, является приближенным лицом к руководству города, то есть мэру Геннадию Труханову и "серому кардиналу" Одессы Владимиру Галантернику.

Решение суда

23 февраля 2021 года по делу Стерненко и Демчука была поставлена промежуточная точка – они получили приговор. Поскольку срок давности для рассмотрения дела о похищении человека ограничивается 5 годами и истек в 2020-м, приговор был за разбой и незаконное ношение оружия. Суд дал обоим по 7 лет и 3 месяца в лице судьи Приморского районного суда Одессы Виктора Попревича. Это уроженец Донецка, который отмечался многими скандальными решениями, он фанат Сталина и Ленина, а еще вопреки закону вершил правосудие в Донецке на русском языке вместо государственного. После российской агрессии он перебрался в Одессу и был назначен судьей Приморского суда указом президента Порошенко за 14 февраля 2015 года. Президент на антиукраинскую репутацию судьи не обращал внимания и дал ему "теплое местечко" в суде.

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В мае 2018 года на Стерненко напали хулиганы Кузнецов и Исайкул. Активист смог дать им отпор, поскольку уже пережил несколько нападений, а потому был подготовлен и имел при себе нож. В ходе столкновения один из нападавших получил ножевое ранение и впоследствии умер, второй – сбежал, в настоящее время он скрывается от следствия за пределами Украины, вероятно – в России или в Молдове, на территории так называемой "ПМР".

Сейчас дело против Стерненко называют фейком и политической расправой. К этим голосам присоединился и сам Петр Порошенко, ныне – народный депутат.

Украинского патриота Сергея Стерненко приговорили к семи годам заключения. За что? На самом деле за то, что защищал Одессу от прокремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии. Это не просто избирательное правосудие. Признаком времени стали преследования патриотов, волонтеров, ветеранов. Это — следствие влияния команды Януковича – Портнова на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду. Поэтому сегодняшнее решение и стало возможным,

– написал Порошенко 23 февраля у себя в фейсбуке.

При этом Петр Порошенко забыл, что именно он был министром в правительстве Азарова и членом команды Януковича, именно его обвиняли активисты в преследовании активистов и ветеранов АТО, покрывании убийц Екатерины Гандзюк и других преступлениях. Одним из наибольших его критиков был одесский активист Сергей Стерненко. Тот самый, против которого во времена Порошенко были начаты уголовные дела, то самое выборочное правосудие и преследование патриота.