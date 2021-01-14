Было давление из места, где работает Ермак, – Ясько об увольнении с поста главы делегации в ПАСЕ
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила о давлении из Офиса Президента перед увольнением с должности главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Одной из причин она назвала свою проукраинскую позицию.
Оснований для увольнения нашли несколько. Об этом рассказала Елизавета Ясько в интервью "Новому Времени".
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Не голосовала за законопроекты и кадровые решения с коррупционным привкусом
Причиной увольнения с должности Ясько считает свою "проукраинскую позицию и твердые убеждения относительно актуальных вопросов", в частности – в отношении Крыма и событий в Беларуси.
За несколько дней до увольнения имело место прямое давление на меня из здания, где сейчас работает Андрей Ермак... Парламент перестал принимать решения в пользу общества. Но, на удивление, быстро голосует законопроекты и кадровые решения, где есть коррупционный интерес или лоббистские назначения. Я за эти вещи не голосовала, и меня много раз "предупреждали": от "дружеских" советов до давления,
– сообщила Ясько.
"Слуги народа" не защитили коллегу по фракции
Депутаты "Слуги народа" решение об увольнении поддержали. По мнению Ясько, это решение было не поспешным, а запланированным. Женщину предупредили заранее, что заберут должность, если она не перестанет вести "антигосударственную деятельность".
По словам Ясько, заседание делегации превратили в бутафорскую дискуссию, на которой почти 4 часа обсуждали ее увольнение.
Увольнение Елизаветы Ясько с должности главы делегации Украины в ПАСЕ
- 11 января члены делегации в ПАСЕ уволили Елизавету Ясько;
- увольнение объяснили новыми вызовами, которые появились перед Европой в 2021 году;
- вместо Елизаветы Ясько главой украинской делегации избрали народного депутата из фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву;
- Елизавета Ясько остается членом украинской делегации в ПАСЕ и членом комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ.
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