Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила о давлении из Офиса Президента перед увольнением с должности главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Одной из причин она назвала свою проукраинскую позицию.

Оснований для увольнения нашли несколько. Об этом рассказала Елизавета Ясько в интервью "Новому Времени".

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Не голосовала за законопроекты и кадровые решения с коррупционным привкусом

Причиной увольнения с должности Ясько считает свою "проукраинскую позицию и твердые убеждения относительно актуальных вопросов", в частности – в отношении Крыма и событий в Беларуси.

За несколько дней до увольнения имело место прямое давление на меня из здания, где сейчас работает Андрей Ермак... Парламент перестал принимать решения в пользу общества. Но, на удивление, быстро голосует законопроекты и кадровые решения, где есть коррупционный интерес или лоббистские назначения. Я за эти вещи не голосовала, и меня много раз "предупреждали": от "дружеских" советов до давления,

– сообщила Ясько.

"Слуги народа" не защитили коллегу по фракции

Депутаты "Слуги народа" решение об увольнении поддержали. По мнению Ясько, это решение было не поспешным, а запланированным. Женщину предупредили заранее, что заберут должность, если она не перестанет вести "антигосударственную деятельность".

По словам Ясько, заседание делегации превратили в бутафорскую дискуссию, на которой почти 4 часа обсуждали ее увольнение.

Увольнение Елизаветы Ясько с должности главы делегации Украины в ПАСЕ