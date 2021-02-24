Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск ПАО "Татнефть" к владельцу и президенту DCH Александру Ярославскому. Это означает, что бизнесмен выиграл многолетнюю судебную тяжбу против российской компании.

Судья согласился с аргументами адвокатов Ярославского и вынес решение против ПАО "Татнефть".

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Детали решения суда

Это произошло на том основании, что ПАО "Татнефть" не смогло предъявить обоснованных требований, а также в связи с нарушением сроков подачи иска,

– сообщили в DCH.

Напомним, российская компания "Татнефть" в 2016 году инициировала судебные разбирательства в Англии с рядом украинских бизнесменов, среди которых был и Александр Ярославский.

Чем известна группа DCH Александра Ярославского

Успешными действиями по взысканию 100 миллионов долларов долга бывших "регионалов" Дмитрия Святаша и Василия Полякова по "Укрсиббанку" по долгам группой АИС. Сейчас их активы находятся в процессе спецконфискации, против бенефициаров и менеджмента АИС ведется уголовное преследование, Святаша объявили в розыск.

Кроме того, к экстрадиции из Испании готовится Владислав Губин, экс-директор Харьковского тракторного завода, который ныне принадлежит Ярославскому. Весной 2018 года Губина признали виновным в ряде преступлений и приговорили к 8 годам лишения свободы. Бывший гендиректор должен возместить ему убытки в размере 23,3 миллиона гривен.

Информация с сайта DCH