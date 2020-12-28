Ярослав Железняк возглавил фракцию "Голоса" в Верховной Раде
В парламентской фракции "Голоса" произошли изменения в руководстве. Вместо Сергея Рахманина новым главой фракции стал молодой экономист из Мариуполя Ярослав Железняк. Заместителем председателя стал Роман Костенко.
О кадровых перестановках среди представительства партии в Верховной Раде сообщают сам "Голос", а также Ярослав Железняк в своем фейсбуке.
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Искренне благодарен коллегам, которые поддержали мою кандидатуру, и Сергею Рахманину за тот фундамент, который он заложил за предыдущие полтора года,
- подчеркнул парламентарий.
Он подчеркнул, что и до того много работал, будучи заместителем председателя фракции, а теперь ответственность перед коллегами будет еще выше.
"Председательство во фракции не является пожизненной привилегией или пожизненным заключением. Ротация руководства является не только нормальным, но и необходимым процессом для молодой политической силы, где есть достаточное количество ярких, самодостаточных личностей", – пояснил свое решение Сергей Рахманин.
Он пояснил, что намерен сосредоточиться на политике безопасности. Мол, это более важное направление, в котором он хочет использовать свои знания и опыт.
Что известно о Ярославе Железняке:
- Это известный украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики.
- Ярослав Железняк родом из Мариуполя. Ему только 31 год, что делает его самым молодым председателем фракции в Верховной Раде Украины.
- Ранее он советником депутатов Виктории Пташник от "Самопомочи" и Алексея Плотникова из "Партии регионов", а также премьер-министра Владимира Гройсмана.
- В 2019 году прошел в Верховную Раду Украины под 4 номером в списке партии "Голос".
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