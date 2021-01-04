Во время Первой мировой войны мир начал гонку за разработкой биологического оружия, которое было одним из направлений ученых по заказу военных. Хотя то, что начало называться биологическим оружием, было известно человечеству уже давно.

Например, карфагенский полководец Ганнибал запускал во врагов банки-бомбы наполненные ядовитыми змеями. Китайцы ссылали во вражеские войска рои ос и пчел. Подробнее об этом – в программе "Конфликты" на 24 канале.

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А вот начало XX века позволило экспериментировать с газами и бактериями, из которых формировали невидимых и грозных убийц. Одним из тех, кто занимался подобными опытами, был японский микробиолог Широ Ишии. Он выбил деньги на создание целой лаборатории, в которой его сотрудники могли бы исследовать новый, идеальный вид оружия.

Кошмар химических атак

Опыт кошмара химических атак Первой мировой подтолкнул лигу наций к одному из первых документов относительно ведения будущих войн – Женевский протокол, запрещающий исследовать биологическое и химическое вооружение. Среди подписантов была и Япония, но чисто формально.



Широ Ишии / Скриншот с видео

Идея Широ Ишии относительно создания лабораторий в глазах японского императора выглядела куда привлекательнее, чем запрет. Да и в случае чего такой арсенал позволил бы легко бомбануть соседний СССР или Китай в случае угрозы. План микробиолога понемногу начали воплощать в жизнь.

План начали воплощать в жизнь

Для нас, как для подчиненных он был ужасным человеком. Практически безумным. Он посещал различные подразделения, чтобы проверить их устав и дисциплину. Однажды он просто внезапно бросился и напал на одного из стражей,

– рассказал военный хирург Кен Юаса.

Процесс создания лабораторий начинали медленно. Сначала для новой лаборатории нашли место. Чтобы не подставлять императора, исследовательский центр Ишии обустроили за пределами Японии – в марионеточной Маньчжурии. Первых подопытных для смертельных экспериментов набирали из китайцев, которые попадали в плен во время войны с Китаем.

Заражали колодцы японцев

В Китае хотели отплатить. Месть за убийства граждан была довольно жестокой. Группу китайских шпионов вооружили ампулами с бактериями холеры. Они заражали колодцы в местах дислокации японцев и таким образом отправили на тот свет:

6 тысяч японских солдат;

2 тысячи лошадей.

В Токио это прочитали как вызов и дали Широ Ишии больше денег для ускорения результатов.

Отметим! Император Японии в 1936 году подписал указ о создании комплекса лабораторий на территории Маньчжурии. Административные комплексы построили у себя в стране. Началась масштабная работа по строительству и набору медицинского персонала.

Появление подразделения 731

Так на свет появилось подразделение 731. По документам лаборатория занималась вопросами обеззараживания воды. Якобы после холерной атаки китайцев, такое подразделение было необходимо в рядах японской армии. И вместо того, чтобы искать лекарства против смертельных бактерий, спецы из 731 их разрабатывали, изучали и тестировали на людях.



Ишии создал раздел 731 / Скриншот из видео

В городе Харбин построили гигантский комплекс размером в 6 квадратных километров. На его территории разместили:

► штаб;

► тюрьмы для содержания подопытных;

► бараки для персонала;

► исследовательские центры;

► несколько лабораторий;

► даже свой полигон.

Это место тщательно охраняли и закрыли от остального мира. Даже работники заходили внутрь в сопровождении обороны и то – только в те места, которые позволяет доступ на бейджике.

Сначала нас встречали 2 спецработников, которые проверяли документы у всех, кто хотел войти. Нам необходимо было иметь документ с фотографией. Когда все утверждали, охранник фиксировал время, когда мы пришли и под дулами двух стволов нам разрешали войти внутрь,

– отметил бывший член подразделения 731 Томи Хара.

Так же происходили любые процедуры внутри здания. Все разработки происходили под контролем японских военных, четко по протоколу. Весь комплекс построили таким образом, что с одной точки можно легко добраться до любой другой. Однако сделать это незаметно было невозможно. Именно поэтому ни одному из заключенных так и не удалось выбраться из стен лабораторий живым.

Как набирали работников

Работников для подразделения 731 набирали среди военных врачей, университетских профессоров и медицинских колледжей. Рекрутеры обещали кандидатам не только достойную зарплату, но и участие в уникальных опытах по изучению человеческого организма. В общем на 731-й подраздел работали около 10 тысяч человек самых разных профессий.

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Подразделение 731 поделили на различные подгруппы. Пока одна команда занималась изучением и созданием химического оружия, другая работала над биологическими типами. Остальные группы занимались экспериментами над людьми, животными и выведением различных вирусных бактерий.

Конвейер смерти

Опыты превратились в конвейер смерти с началом японского блицкрига на тихоокеанском театре боевых действий. В харбинской тюрьме появились:

британцы;

австралийцы;

филиппинцы;

советские пленные.

Словом, практически все с кем вела войну Япония. Однако большинство жертв японских опытов – китайские пленные, примерно 70%. Остальные 30% – воины других стран. Но нередко в тюрьмах оказывались и гражданские. Ученых интересовало влияние различных вирусов и инфекций на различные касты людей. Секретная полиция выискивала бездомных, старых и молодых, беременных, калек, людей с ментальными проблемами, младенцев и это далеко не полный список. Ученые никогда не называли их людьми. Вместо этого: обезьяны, приматы или ресурс.



В подразделении издевались над детьми / Скриншот из видео

Кололи инфекции

Под видом прививки узникам кололи различные инфекции: гонорею, сифилис, хламидиоз, дифтерию, оспу и многие другие. Так изучали влияние заразы на организмы разных людей. А еще лишали пищи и воды, исследуя состояние и изменения организма. И даже обмораживали конечности, чтобы проверить выносливость.

Отметим! Армейский инженер Хисато Есимура экспериментировал над заключенными в экстремальных температурах. Он выводил их на улицу, окунал их конечности в ледяную воду и ждал пока они полностью замерзнут. Один японский офицер описывал состояние пациента так: "Если ударить по замороженной руке короткой палкой, то звук напоминал тот, что издает доска при ударе.

Мужчин и женщин заставляли заниматься сексом, чтобы посмотреть, передается ли заболевание половым путем и как это будет влиять на будущий плод. Выбирать не приходилось: либо секс с инфицированным, либо расстрел.

Испытывали реакцию организма

В застенках лабораторий подразделения 731, ученые испытывали не только реакцию организма на те или иные бактерии, но и устраивали опыты с болевым порогом. Фактически экспериментировали со способами уничтожения человека. Нередко их сажали в специальные камеры с высоким давлением. Так узнавали какое давление может быть для человека смертельным. Чаще всего у жертв выстреливали глаза. Испытывали и огнемет – его эффективность в закрытых помещениях и на полигонах:

► вводили кровь животных;

► засовывали в центрифуги;

► закапывали заживо;

► подвергали смертельным дозам рентгеновских лучей.

Тюрьмы в лабораториях никогда не пустовали. Когда одних заключенных казнили, секретная полиция привозила других. Их выискивали всем Китаем. По железной дороге доставляли в Маньчжурию. Перевозили их и в самом деле как бревна: 8 грузовых вагонов полностью забитых будущими подопытными. Тогда никто из них не знал, куда и зачем их везут.

Солдаты открывали двери и вытаскивали что-то похожее на соломенные коврики, замотанные в стальные провода. Я не знал, что происходит, пока не увидел руки, которые торчали, и головы, которые двигались, была кровь. Японские солдаты кричали что-то о бревнах. Тогда я понял что, это на самом деле были люди,

– поделился воспоминаниями бывший член подразделения 731 Фанг Зген-Ю Козлов.

Японский Аушвиц

В узких кругах комплекс 731-го подразделения называли японским Аушвицем. А руководителя группы Широ Ишии сравнивали с немецким ангелом смерти Йозефом Менгеле. Единственное отличие между ними в том, что Менгеле после войны пришлось менять имя и скрываться в разных странах. А вот Ишии продолжил мирную жизнь в Японии на виду у всех.

Рассекали еще живой организм

Один из экспериментов – вивисекция. Это рассечение еще живого организма. Обычно медики проводят эту процедуру на животных: лягушках, например. Медики 731-го подразделения рассекали людей без наркоза, чтобы смотреть, сколько возможно вытерпеть боли перед смертью. Некоторые из жертв во время этой процедуры в состоянии шока кричали, что они еще живы, и что врачи делают ошибку. Очевидно, их никто не слушал.



Японский Аушвиц / Скриншот с видео

После того как жертвам вводили различные инфекции, их клали на вивисекцию. Один за другим доставали органы, чтобы посмотреть, как болезнь влияет на организм. Заодно – проверить, какие органы являются жизненно необходимыми для поддержания человеческой жизни. Нередко некоторые органы просто сшивали между собой. Например, удаляли желудок, а пищевод и кишечник соединяли. После такого никто из пациентов не выживал.

Проводили эксперименты на детях

Еще одним зверским опытом доктора Ишии были эксперименты на детях. Женщин-заключенных специально оплодотворяли и забирали младенцев на изучение реакций молодого организма на то или иное раздражение. Никто из детей не выживал, свидетели медикам-убийцам из Харбина были не нужны.

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Всего жертвами опытов 731-го подразделения только в лабораториях стали по меньшей мере 3 тысячи человек. Их всех негуманным преступным способом трактовали расходным материалом для опытов в интересах ВПК. Вместе с тем Харбинская фабрика смерти ставила свои эксперименты не только в своих стенах, но и далеко за ее пределами.

О распыление смертельных ядов в 11 городах Китая и почему китайских детей пугают японскими конфетами – смотрите в следующем выпуске "Конфликтов".