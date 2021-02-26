В посольстве Японии в Киеве отметили, что страна неизменно поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Свою позицию дипломаты решили напомнить в День сопротивления оккупации Крыма.

В посольстве также высказались относительно оккупации Крыма Россией. Дипломаты подчеркнули, что "никогда не признают этого".

Важно Фантастическая пропаганда, – в МИД отреагировали на заявления России о Крыме

По случаю Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя еще раз напоминаем о неизменной поддержке правительства Японии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркиваем, что Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма,

– говорится в сообщении.

Заметим, что 7 лет назад в Симферополе прошел организованный меджлисом крымскотатарского народа массовый митинг под зданием крымского парламента против намерений отделить Крым от Украины. С тех пор для Украины 26 февраля стало символом сопротивления оккупации, которая длится уже 7 лет.

Интересно! Ко Дню сопротивления оккупации Крыма в Херсоне устроили акцию. Люди собрались на центральной площади города, чтобы сжечь символ оккупации – чучело российского президента Владимира Путина.

Кто еще поддержал Украину в этот день