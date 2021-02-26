Япония заверила, что никогда не признает аннексии Крыма
В посольстве Японии в Киеве отметили, что страна неизменно поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Свою позицию дипломаты решили напомнить в День сопротивления оккупации Крыма.
Источник:Посольство Японии в Украине
В посольстве также высказались относительно оккупации Крыма Россией. Дипломаты подчеркнули, что "никогда не признают этого".
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По случаю Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя еще раз напоминаем о неизменной поддержке правительства Японии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркиваем, что Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма,
– говорится в сообщении.
Заметим, что 7 лет назад в Симферополе прошел организованный меджлисом крымскотатарского народа массовый митинг под зданием крымского парламента против намерений отделить Крым от Украины. С тех пор для Украины 26 февраля стало символом сопротивления оккупации, которая длится уже 7 лет.
Кто еще поддержал Украину в этот день
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку Украине в стремлении восстановить контроль над Крымом. Также в Штатах в очередной раз осудили российскую агрессию.
- Американский президент Джо Байден подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. В частности – никогда не признают незаконную оккупацию Крыма.
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