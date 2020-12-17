В Японии в некоторых регионах зафиксировали рекордный уровень снега. Поэтому обесточены более 10 тысяч домов. Непогода вызвала и пробки на дорогах.

Более тысячи транспортных средств застряли на трассе между Токио и Ниигата. Об этом сообщает Kyodo News.

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Как рассказали в полиции, автомобильные пробки достигают 16,5 километров на трассах. Ситуацию усугубил прицеп, который застрял в снегу вблизи развязки в Минами-Уонума.

Также около 300 транспортных средств застряли в префектурах Ниигата, Нагано и Гумма.

Справка. В Японии несколько префектур засыпало снегом. В частности, в Гумме и Ниигате за сутки выпало почти 1,2 метра снега. Подробнее об этом – читайте здесь.

Непогода вызвала рекордный уровень снега в стране. Например, в Юдзаве утром 17 декабря зафиксировали более 180 сантиметров снега. Поэтому местное правительство уже создало специальную рабочую группу. Она будет координировать действия во время устранения последствий непогоды.

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Сейчас в некоторых городах Японии температура воздуха составляет от -10 до -20 градусов.