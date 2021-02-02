Потери боевиков на Донбассе в течение января 2021 года составили 62 человека. Кроме того, за месяц оккупанты потеряли 2 беспилотника и 2 транспортных средства.

Джерело: твіттер Сергія Нещадима

Останнім часом бойовики на Донбасі особливо активізувалися. Вони ледь не щодня порушують домовленості та відкривають вогонь.

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Втрати бойовиків на Донбасі у січні:

безповоротні втрати – 19 осіб (4 – бойові втрати, 15 – не бойові);

санітарні втрати – 43 (3 – бойові, 40 – не бойові).

Втрати орків з 01.01.2021 року по 01.02.2021 року склали 62 особи:

безповоротні (200) - 19 (4 бойових, 15 не бойових)

санітарні (300) - 43 (3 бойових, 40 не бойових)

Втрати ОВТ: 4 од. (2 БПЛА, 2 АТ)#200_бригада pic.twitter.com/4qlOp1ebcz — Сергей Нещадим (@nevedimka123) February 2, 2021

Втрати на Донбасі серед ЗСУ

►11 січня трапилася перша втрата на Донбасі серед українських захисників у новому році. Загинув 38-річний старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко. Військового смертельно поранив ворожий снайпер поблизу селища Піски Донецької області.

►21 січня внаслідок обстрілу українських позицій загинув ще один військовий.

Зверніть увагу! Впродовж 2020 року на Донбасі загинуло щонайменше 75 українських військових, крім того, були небойові втрати Хоча з 27 липня на окупованій території діє режим припинення вогню, окупанти систематично порушували домовленості.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу