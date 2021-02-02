В январе на Донбассе погибли 62 боевика: детали
Потери боевиков на Донбассе в течение января 2021 года составили 62 человека. Кроме того, за месяц оккупанты потеряли 2 беспилотника и 2 транспортных средства.
Джерело: твіттер Сергія Нещадима
Останнім часом бойовики на Донбасі особливо активізувалися. Вони ледь не щодня порушують домовленості та відкривають вогонь.
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Втрати бойовиків на Донбасі у січні:
- безповоротні втрати – 19 осіб (4 – бойові втрати, 15 – не бойові);
- санітарні втрати – 43 (3 – бойові, 40 – не бойові).
Втрати на Донбасі серед ЗСУ
►11 січня трапилася перша втрата на Донбасі серед українських захисників у новому році. Загинув 38-річний старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко. Військового смертельно поранив ворожий снайпер поблизу селища Піски Донецької області.
►21 січня внаслідок обстрілу українських позицій загинув ще один військовий.
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