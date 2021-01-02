Январь 2021 года будет теплее предыдущих лет, – синоптики
Погода в январе 2021 года будет значительно теплее чем в предыдущие годы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха выше средних многолетних значений.
Что говорят синоптики
Температура воздуха будет на 2 – 2,5 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Средняя месячная температура предполагается -4...0 градусов, а в южной части местами +1...+3 градусов,
– подчеркнули синоптики.
Кстати, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в Киеве год завершился температурными рекордами.
В частности, 30 декабря в столице впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составила +5,3 градуса. Это на 0,7 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1913 года. Такая температура соответствовала погоде конца октября.
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