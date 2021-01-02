Температура воздуха будет на 2 – 2,5 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Интересно после Рождества в Украину идут морозы: прогноз на первую половину января

Средняя месячная температура предполагается -4...0 градусов, а в южной части местами +1...+3 градусов,

– подчеркнули синоптики.

Кстати, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в Киеве год завершился температурными рекордами.

В частности, 30 декабря в столице впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составила +5,3 градуса. Это на 0,7 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1913 года. Такая температура соответствовала погоде конца октября.

Обратите внимание! По данным синоптиков, Рождество 2021 года в Украине будет необычным и по-весеннему теплым. Зато сразу после праздников ударят морозы. Впрочем, надолго в нашей стране они не задержатся.

Кстати, месячное количество осадков прогнозируется в пределах 27 – 56 миллиметров. В Карпатах этот показатель будет значительно выше – до 75 миллиметров, а в горах Крыма достигнет до 122 миллиметров.