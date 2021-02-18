К годовщине Майдана за "поребриком" традиционно оживают различные политические трупы. В 2021 году экс-президент Виктор Янукович снова напомнил всем, что еще жив.

Президент-беглец завел свою старую песню о перевороте. Такое мнение высказала ведущая программы "О главном" Татьяна Круговая.

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"Верховная Рада приняла постановление о "революции достоинства", в реальности – вооруженный государственный переворот 2014 года. Это сомнительное решение снова раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных", – заявил Янукович.

Ведущая отметила, что когда кто-то доживает свой век где-то на чужбине, изолированный от всего мира, а на родине его считают предателем и трусом, то можно и не такое сказать.

Вообще все, что раз в год ляпает Янукович, больше похоже на маразм старого мужчины. И это на самом деле не далеко от правды,

– сказала Круговая.

Тяжелое психологическое состояние Януковича

Она добавила, что СМИ неоднократно писали, что Янукович в Ростове находится в тяжелом психологическом состоянии, злоупотребляет алкоголем и практически не выходит из дома.

Журналистка отметила, что на этот раз президент-беглец даже не показался на публику, не писал видеообращение, а просто передал свое заявление через адвоката. По словам ведущей, видимо, ему совсем плохо, и показывать такое людям просто нельзя.

Януковича перестали считать хоть кем-то

"Вообще Януковича уже давно перестали считать хоть кем-то даже в России. Единственный способ, в который его там используют – это раз в год забросить немного кремлевской пропаганды", – отметила Татьяна Круговая.

Она считает, что слова экс-президента о "преступниках у власти", "разрушенной экономике Украины" и другие глупости – это просто способ еще раз "лизнуть" российским властям, ведь надо как-то отблагодарить за убежище в Ростове.

Единственное, в чем трудно не согласиться с Януковичем, это то, что большинство украинцев знают, кто виноват в аннексии Крыма и войне на Донбассе, заверила журналистка.

Еще в сентябре 2020 года более 60% украинцев поддерживали утверждение, что войну начала Россия – здесь он не соврал, может впервые в своей жизни,

– сказала ведущая программы "О главном".

Татьяна Круговая напомнила, что гражданин Украины Янукович уже никакой не президент, а просто осужденный преступник и должен отсидеть 13 лет в тюрьме за тяжкие преступления, которые совершил против своего народа.

В то же время Революцию Достоинства больше никто и никогда на официальном уровне не сможет назвать переворотом, подчеркнула журналистка. Она подытожила: "Накануне Верховная Рада признала события на Майдане ключевым моментом украинского государства. И пусть с этой мыслью Янукович доживает в Ростове".

Ведущая программы "О главном" о заявлении Януковича: видео