Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент-беглец Виктор Янукович выезжал из страны якобы под страхом смерти. Кроме того, тогда рассыпалась вся структура власти.

Ситуация в коридорах была напряженной

Азаров утверждает, что во время последних событий Революции Достоинства состоялись усиленные процессы дестабилизации власти. Сначала была отставка правительства, а затем исчезла уверенность в силовых структурах. Об этом бывший премьер рассказал в комментарии изданию "Страна".

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"Все зашаталось. И в этот момент включились и угрозы, и подкупы. И Янукович на моих глазах, я это видел, начал терять реальную власть. А в день, когда он вылетел в Харьков, на Майдане уже совершенно не скрывали свои намерения – уничтожить Януковича физически", – убеждает он.

Януковича хотели уничтожить физически

Политик добавляет, что президент-беглец с трудом выехал из своей администрации. Оттуда же с большим трудом выбрался и глава АП Андрей Клюев.

И они уехали все в Межигорье. И Служба охраны президента, которая имела в своем распоряжении разведку, доложила, что движется большая толпа на Межигорье – примерно 5 тысяч человек. И в составе этой толпы – специально подготовленная группа. Она должна была после захвата Межигорья уничтожить физически Януковича,

– говорит Азаров.

По его словам, тогда Межигорье было достаточно хорошо защищено. Охрана была серьезной и могла сопротивляться захвату. Но в таком случае тогда было бы уже много жертв.

"Янукович об этом знал, поэтому принял решение об эвакуации в Харьков. Когда он туда прибыл, в стране стало ясно, что власть захватили майдановцы. Это стало ясно всем на местах, особенно руководителям силовых структур", – отметил Азаров.

Почему Янукович не остался в Харькове

А дальше, продолжает бывший глава правительства, Рада якобы незаконно назначила новых председателя СБУ и министра внутренних дел.

Сразу же пошли команды в областные управления, местные руководители засомневались. И сразу же выслали отряды в Харьков, Донецк, задача которых было уничтожить Януковича. Вот отсюда пошли метания Януковича. Сначала ему сказали, что не гарантируют безопасность выступления на съезде в Киеве. Он полетел в Донецк. Там тоже было опасно, выехал в Крым, и начались вот эти вот его метания,

– констатировал экс-премьер.

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Что о своем бегстве говорил сам Янукович

Во время допроса в 2016 году он рассказал, что в начале 2014 года во время визита в Донецк его встретили вооруженные украинские пограничники. И им отдали приказ задержать президента-беглеца. Кроме того, Донецкий аэропорт для него заблокировали, поэтому он решил ехать автомобилем в Крым. Хотя до этого перед ним стоял выбор лететь или в Киев, или на полуостров.

Во время поездки в Крым передовая группа, которая меня сопровождала, увидела вооруженных людей в одежде без признаков. Еще она увидела, что перед этим постом было установлено два крупнокалиберных пулемета,

– добавил политик.

По его словам, ситуация была очень сложной. В частности, ему доложили, что в этой засаде люди обсуждают вопрос расстрела кортежа президента и никого не оставят в живых.

"Впоследствии я обратился к Путину и сказал, что принял решение покинуть территорию Украины... Я боялся, что такая война, как на Донбассе, развернется на всей территории Украины", – убеждал Янукович.

После событий Майдана Янукович сбежал в Россию. Ранее он жил в Ростове. Правда, в последнее время известий от него не поступало, поэтому неизвестно, где он сейчас находится.

"Относительно того, на какие средства я живу – у меня есть семья, мой сын, он – достаточно молодой здоровый мужчина, я живу с семьей. И, как говорят, – я ваши деньги не считаю, не считает и вы мои. Мне на жизнь хватает, хотя и не могу сказать, что я – всем доволен, мне очень трудно", – отмечал бывший президент.