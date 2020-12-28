Некоторые родители проявили оригинальность при выборе имя для своего ребенка в 2020 году. Новорожденных называли в честь Киева, а также Яником, Зеленским и не только.

О самых редких именах для украинских младенцев сообщили на официальной странице в фейсбуке Министерства юстиции Украины. Там также рассказали и о распространенных, традиционных именах для детей.

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Редкие имена

► Мальчики

Так, в ведомстве сообщили, что в Украине наиболее редкими именами среди мальчиков в этом году стали:

Зеленский,

Яник,

Вукол,

Лимон,

Киев,

Князь,

Принц,

Парижан.

► Девочки

Среди девочек встречались такие имена:

Луна,

Империя,

Золушка,

Хрусталина,

Квитка,

Шанель,

Нева.

Традиционные имена

► Мальчики

В то же время большинство родителей все-таки отдавали предпочтение традиционным и более привычным для украинцев именам. В частности, среди мальчиков в 2020 году в Украине самыми популярными стали такие:

Артемий,

Андрей,

Богдан,

Владислав,

Владимир,

Даниил,

Дмитрий.

► Девочки

Среди имен, которые родители выбирали для своих новорожденных девочек, самыми популярными стали:

Анна,

Анастасия,

Антонина,

Богдана,

Валерия,

Виктория.

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