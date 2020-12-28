Яник, Шанель и Зеленский: какими редкими именами называли детей в 2020 году
Некоторые родители проявили оригинальность при выборе имя для своего ребенка в 2020 году. Новорожденных называли в честь Киева, а также Яником, Зеленским и не только.
О самых редких именах для украинских младенцев сообщили на официальной странице в фейсбуке Министерства юстиции Украины. Там также рассказали и о распространенных, традиционных именах для детей.
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Редкие имена
► Мальчики
Так, в ведомстве сообщили, что в Украине наиболее редкими именами среди мальчиков в этом году стали:
- Зеленский,
- Яник,
- Вукол,
- Лимон,
- Киев,
- Князь,
- Принц,
- Парижан.
► Девочки
Среди девочек встречались такие имена:
- Луна,
- Империя,
- Золушка,
- Хрусталина,
- Квитка,
- Шанель,
- Нева.
Традиционные имена
► Мальчики
В то же время большинство родителей все-таки отдавали предпочтение традиционным и более привычным для украинцев именам. В частности, среди мальчиков в 2020 году в Украине самыми популярными стали такие:
- Артемий,
- Андрей,
- Богдан,
- Владислав,
- Владимир,
- Даниил,
- Дмитрий.
► Девочки
Среди имен, которые родители выбирали для своих новорожденных девочек, самыми популярными стали:
- Анна,
- Анастасия,
- Антонина,
- Богдана,
- Валерия,
- Виктория.
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