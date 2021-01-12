В Ялте в ночь на 12 января произошло землетрясение. Несмотря на небольшие толчки, крымчане почувствовали вибрацию.

Что известно о землетрясении

Землетрясение произошло недалеко от Ливадии. Об этом заявил директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрий Вольфман, сообщает Интерфакс.

Читайте также Несмотря на снегопады, водохранилища в Ялте продолжают мелеть

Толчки произошли с разницей в 3 минуты. Первый – был сильнее: класс 8,5, магнитуда составила меньше 3.

Вольфман назвал это землетрясение слабым. Однако жители южного берега Крыма таки чувствовали вибрацию. Крымчане в соцсетях писали, что во время толчков слышали соответствующий звук.

Есть ли пострадавшие

Спасатели сообщили, что информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Однако это еще выясняют.

Обратите внимание! За год в Крыму фиксируют около 200 землетрясений в год. Все потому, что полуостров – сейсмически опасный регион. Однако в последние годы в Крыму было затишье.