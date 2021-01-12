В Ялте произошло землетрясение: крымчане чувствовали толчки – что известно
В Ялте в ночь на 12 января произошло землетрясение. Несмотря на небольшие толчки, крымчане почувствовали вибрацию.
Что известно о землетрясении
Землетрясение произошло недалеко от Ливадии. Об этом заявил директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрий Вольфман, сообщает Интерфакс.
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Толчки произошли с разницей в 3 минуты. Первый – был сильнее: класс 8,5, магнитуда составила меньше 3.
Вольфман назвал это землетрясение слабым. Однако жители южного берега Крыма таки чувствовали вибрацию. Крымчане в соцсетях писали, что во время толчков слышали соответствующий звук.
Есть ли пострадавшие
Спасатели сообщили, что информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Однако это еще выясняют.
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