За 5 месяцев работы в правительстве вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский получил около 150 тысяч гривен.

Средняя зарплата Уруского составляла около 40 тысяч гривен. Об этом сообщили в Кабмине в ответ на запрос 24 канала. Кстати Зарплата Михаила Федорова: сколько зарабатывает главный цифровизатор Сколько денег получил Уруский За июль – 16 530 гривен;

За август – 38 020 гривен;

За сентябрь – 44 927 гривен;

За октябрь – 43 967 гривен;

За ноябрь – 43 667 гривен. Обратите внимание! Эти суммы – зарплата, которую фактически получил Уруский. То есть налоги уже высчитаны. Что известно об Уруском Уруского назначили на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в июле 2020 года. Кстати, перед тем такой должности не было.

В 2005 – 2006 годах Уруский работал первым заместителем министра промышленной политики в правительстве Юлии Тимошенко.

В 2014 году был на посту заместителя гендиректора Укроборонпрома, а затем – главой Государственного космического агентства.

После этого занимался бизнесом. Подробнее Биография Олега Уруского: что известно о новом вице-премьере по промышленной политике