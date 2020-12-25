Какую зарплату получает вице-премьер Уруский
За 5 месяцев работы в правительстве вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский получил около 150 тысяч гривен.
Средняя зарплата Уруского составляла около 40 тысяч гривен. Об этом сообщили в Кабмине в ответ на запрос 24 канала.
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Сколько денег получил Уруский
- За июль – 16 530 гривен;
- За август – 38 020 гривен;
- За сентябрь – 44 927 гривен;
- За октябрь – 43 967 гривен;
- За ноябрь – 43 667 гривен.
Что известно об Уруском
- Уруского назначили на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в июле 2020 года. Кстати, перед тем такой должности не было.
- В 2005 – 2006 годах Уруский работал первым заместителем министра промышленной политики в правительстве Юлии Тимошенко.
- В 2014 году был на посту заместителя гендиректора Укроборонпрома, а затем – главой Государственного космического агентства.
- После этого занимался бизнесом.
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