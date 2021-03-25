Есть риск того, что Россия может пойти на эскалацию на Донбассе. Ведь у нее нет другого ответа на санкции от Соединенных Штатов Америки.

Поэтому обострение на Востоке Украины нельзя исключать. Такое мнение в эфире высказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Число жертв на Востоке может увеличиться

По его словам, в любом случае санкции против России будут усиливаться. Поэтому стране некуда бежать.

На самом деле Кремлю нужна кровь. Я очень сомневаюсь, что это будут какие-то большие провокации, но боюсь, что число жертв может увеличиться,

– отметил Яковенко.

Нормандский формат в тупике

Переговоры "нормандской четверки", как заметил журналист, зашли в тупик. Это произошло из-за того, что все страны разговаривают на разных языках (не лингвистического, а понятийного характера).

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Франция и Германия не понимают, с кем имеют дело. В частности, они не догадываются, что Россия не собирается уходить из оккупированных территорий.

Напомним! Нормандский формат создали в 2014 году для урегулирования вооруженного конфликта на Востоке Украины. В него входят 4 страны: Украина, Франция, Германия и Россия.

"Рассчитывать на то, что в результате этих переговоров состоится улучшение ситуации и Украина получит какие-то преференции очень наивно. Я уверен, что власти Украины это понимает", – отметил Яковенко.