У России есть ядерное оружие, которое пугает и действительно является опасным для всего мира. Конечно, оно уже долго лежит, гниет, однако это не является причиной, чтобы прекратить его бояться.

Такое мнение в эфире программы "Что это было" высказал политический обозреватель Иван Яковина. Он заверил, что сейчас украинцам приходится и смеяться над президентом России Владимиром Путиным, и бояться его.

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По его словам, лишь смеяться с Путина не получится именно из-за того, что у него есть ядерное оружие, которое угрожает всему миру.

Да, это оружие понемногу гниет, становится менее опасным. Однако оно достаточно опасно,

– заверил Яковина.

Он добавил, что панически бояться российского оружия не надо, однако немного опасаться – стоит.

"Как Путин сам говорил: "Мышь, которую загнали в тупик, может пойти на страшные шаги", – подытожил политический обозреватель.

Ядерное оружие России: что известно

У России есть 700 носителей и ядерных боеголовок.

В феврале 2021 года Россия и США продлили ядерную сделку на 5 лет. Что она предполагает – читайте здесь.

22 января 2021 года вступил в силу первый в истории договор о запрещении ядерного оружия. Россия стала одной из стран, которые не поддержали документ.

В СМИ появлялась информация, что Россия разместила ядерное оружие в оккупированном Крыму. Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес заметил, что такие действия России – "ключ для дальнейшего наступления и распространения геополитического влияния России".



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