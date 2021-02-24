Россия изучила все возможности размещения ядерного оружия на территории оккупированного Крыма. Однако пока в Кремле считают это нецелесообразным.

Такую информацию обнародовал Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки украинского Министерства обороны.

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Он пояснил, что Кремль пока обеспечивается базами, размещенными на территории Краснодарского края и Ростовской области. То есть теми, которые расположены на территории России.

Однако, по словам Скибицкого, оккупанты уже проанализировали все возможности и исследовали состояние объектов, которые использовались во времена СССР. В частности – обратили внимание на объект "Феодосия 13".

"Феодосия 13" вызвала у них наибольший интерес. Они сделали его проверку, инспекцию. Определили, какие необходимые работы, скажем, для обсервации, для охраны,

– отметил он.

И добавил, что ядерное оружие в оккупированном Крыму может угрожать не только безопасности Черноморского региона. Мол, это может стать проблемой больше региональной, европейского характера.

Что известно о "Феодосии-13"

Данные из "Википедии"

Это – советский состав ядерного оружия в урочище Кизилташ, что возле Ялты в Крыму.

Объект строили в 1951 – 1953 годах. Его рассекретили в 1994 году.

Уже в 1996 году атомные бомбы с "Феодосии-13" вывезли в Россию.

Запрет ядерного оружия в мире

► Следует отметить, что 22 января 2021 года вступил в силу первый в истории договор о запрещении ядерного оружия. К нему уже присоединилась 61 страна мира.

► Ни одна из стран с ядерным вооружением не ратифицировала соглашение. Говорится о США, Японии, России, Великобритании, Франции, Индии, Пакистане, Китае и Северной Корее.

► Ранее президент Зеленский высказался о возврате ядерного статуса Украины. Он считает, что это неправильно. Ведь нужно придерживаться демократических ценностей.