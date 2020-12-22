Политика года с коронавирусом была интересная: поражение Дональда Трампа, мощные протесты в Беларуси, отравления Навального и другие. Мир входит в 2021 год совершенно другим.

2020 оказался интересным на политические и оборонные события, поместив даже одну горячую войну в Европе – в Нагорном Карабахе. 24 канал рассказывает о ситуациях, которые резонировали во всем мире.

Поражение Дональда Трампа на выборах президента США

Трамп покинет Белый Дом, но не политику​ / Фото Entertainment Weekly

В Соединенных Штатах Америки 14 декабря 2020 года голосовали выборщики. За них, собственно, американцы и отдали свои голоса на всеобщих выборах 3 ноября. Этому предшествовали опасения, что некоторые из них проголосуют не так, как нужно, а также угрозы от действующего лидера нации. Выборная коллегия была последним шансом кампании Трампа победить, после того как большинство судов отклонили республиканские иски.

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Но все произошло как надо и выборщики отдали большинство голосов Байдену – 306 при необходимых для победы 270. Джо Байден и Камала Харрис официально объявлены победителями выборов в США. После того, как голоса еще раз подсчитает Конгресс на совместном заседании 6 января, в последнее ритуалом станет инаугурация 20 января 2021 года.

Трамп продолжает заявлять, что он не признает результаты выборов, но покинет Белый Дом по доброй воле. Впрочем, ожидать его появления 20 января на присяге Байдена и Гаррис все же не стоит. Он уже объявил о намерении баллотироваться снова в президенты США в 2024 году.

Так как бывший вице-президент эпохи Барака Обамы выиграл эти непростые и скандальные выборы? Во-первых, у него был колоссальный опыт в Белом Доме – 8 лет и 40 – в общем в политике. Джозеф Байден – это человек системы, который возвращается к власти.

Но само голосование в большей степени против Трампа, чем за Байдена. К кандидатам демократов тоже есть немало вопросов. Например, что его повестка некоторым кажется слишком левой. На самом деле, были еще левее соперники на праймериз – Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. Кампания же Байдена собрала все наработки вместе.

Джо Байден причастен и персонально: смог собрать и удержать интересную коалицию, где даже были умеренные республиканцы. Новоизбранный президент настолько притягивает к себе внимание, как Трамп. Его кампания была тихой, осторожной, с вниманием к пандемии COVID-19, но включала в себя много переговоров. В конце, у "синих" осталось гораздо больше денег на счету, чем у "красных", которые много тратили на ранних этапах.

Использование голосования по почте добавило Байдену много голосов, тогда как Трамп не мог пополнить свою "копилку". Сколько пришло на участки, столько и отдали голоса. Также, Америка очень устала от 4 лет непрерывных новостей и просто хотела пожить спокойно некоторое время.

Отравление Алексея Навального

Навальний чуть не умер дважды за год / Фото Axios

Это событие произошло 20 августа 2020 года в самолете, которым российский оппозиционер летел из Томска в Москву. Немецкие специалисты обнаружили, что его отравили новым типом "Новичка". Навальный впал в кому на некоторое время. Впоследствии, его перевезли на лечение в клинику "Шарите", где он пришел в себя и начал реагировать на внешние раздражители.

Но перед вылетом в Берлин его пытались отравить во второй раз, передают иностранные СМИ. Это было сделано, чтобы "Навальный точно не доехал до Берлина".

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Впервые подобные подозрения были выдвинуты еще в октябре 2020 года. По предварительному замыслу, политик должен был умереть еще в самолете. За эту попытку ликвидации, Кремль получил новые санкции. Теперь окончание трубопровода "Южный Поток-2" под угрозой.

Отравление – обычное дело в РФ Сам Навальный считает, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин. Несмотря на внесение "Новичка" в список химического оружия, Россия продолжает его разработку и совершенствование даже сейчас.

Bellingcat провели собственное расследование и заявили, что Навального пытались отравить агенты ФСБ, которые следили за ним больше 10 лет. Оперативники действовали под прикрытием Института криминалистики ФСБ РФ. В городе Калининград летом эта группа уже пыталась убить оппозиционера, но пострадала его жена Юлия.

Война в Нагорном Карабахе

Последняя война в Европе: короткая, но кровавая / Фото Daily Sabah

Нагорный Карабах – территория между Азербайджаном и Арменией, которая имеет давние корни и 100-летний конфликт.

Она была включена в состав Азербайджана еще Иосифом Сталиным еще в начале становления СССР, но населенная преимущественно армянами. Тогда же произошла Шушинська резня, когда большинство армянского населения было вырезано.

В 1988 году Карабах голосовал на референдуме за присоединение к Армении, но этого не произошло. По международному праву, которого придерживается и Украина, Нагорный Карабах – оккупированная территория Азербайджана. Нагорно-Карабахскую Республику почти никто не признает.

Вооруженный конфликт продолжается с 1991 года. Тогда армянам удалось отбросить азербайджанцев и захватить 7 горных районов (которые были переданы Баку по результатам второй войны в Карабахе – 24).

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Погибло 30 тысяч человек, сотни тысяч превратились в беженцев. За Ереваном формально, но не очень активно стояла Россия. Зато азербайджанцев поддерживала Турция, предоставляя оружие, беспилотные аппараты и даже своих военных советников.

Также на стороне исламской республики, по сообщениям зарубежных СМИ, воевали сирийские наемники. Летом 2020 года в Арцаха (армянское название Карабаха – 24) произошли небольшие стычки, погибло 17 человек. Но Вторая Карабахская началась 27 сентября. Сейчас сложно сказать, кто начал первым, потому что стороны обвиняют друг друга в обстрелах столицы НКР Степанакерта. В боях были использованы танки, артиллерия, БПЛА, кассетные бомбы, авиация.

Непризнанная республика ввела военное положение и объявили мобилизацию. Азербайджан сделал то же, но мобилизовал население лишь частично. Армения призвала все мужское население к оружию. Из-за обилия пропаганды и перекрестных обвинений, верифицировать факты очень сложно. 9 ноября, власти НКР заявили, что потеряли контроль над ключевым городом Шуша, что стало предвестником поражения Армении.

Уже на следующий день, президенты РФ, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении боевых действий. Баку должен получить часть территорий, в НКР введут миротворцев из России. Они будут размещены вдоль линии соприкосновения и в Лачинскому коридоре.

В частности, Азербайджан получит Агдамский район. Конкретно, Армения потеряла 5 городов, 4 города, 240 сел, граница с Ираном вернулась под контроль Баку. Официально погибло 2 723 солдата из Азербайджана, 3 537 – из Армении. Также были жертвы среди гражданского населения.

12 декабря обе страны обвинили друг друга в нарушении мирного соглашения: мол, армяне совершили провокационные действия в отношении освобожденных территорий. Ереван сказал, что азербайджанская армия провела наступательные действия.

Протесты в Беларуси

Белорусы требуют отставки Александра Лукашенко / Фото TIME

Протесты в Беларуси, которые продолжаются и сейчас, стали самыми масштабными в истории страны. Они начались после того, как действующий президент Беларуси Александр Лукашенко 9 августа выиграл очередные выборы главы государства. Но международное сообщество и оппозиция считают, что выборы были сфальсифицированы, потому что Лукашенко набрал более 80% голосов.

Мирные акции впоследствии переросли в столкновения с полицией, массовые задержания, пытки. Было сообщено о случаях убийств протестующих. Против Лукашенко и Беларуси ввели санкции. Светлана Тихановская, которая была соперницей действующего лидера страны, выехала за ее пределы и продолжает борьбу в эмиграции.

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Так же поступила и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Те, кто остался в стране и сформировал Координационный Совет, был задержан и может попасть за решетку с реальным сроком.

Тихановская заявила, что готова возглавить страну в переходный период. Но Лукашенко, несмотря на заявления, пока в отставку не собирается. Ранее он говорил, что единственный способ изменить власть – убить его. Инаугурация была проведена тайно, но Украина вместе с другими государствами заявила, что не готова признать Лукашенко президентом. Границы страны остаются закрыть на выезд, формально – из-за коронавируса.

Первая смерть в Беларуси 10 августа погиб первый протестант – в него попал взрыв. Телеграм-канал "Беларусь головного мозга" считает, что ему под ноги могли бросить светошумовую гранату. 9 декабря протестам исполнилось 120 дней. 8 ноября было зафиксировано не менее 1 020 задержанных на митингах.

Еще одна смерть стала резонансной: неизвестные избили до смерти Романа Бондаренко у его дома, а потом повезли в участок. Он умер в коме в больнице скорой помощи. Сейчас усиливается тенденция к еще большей изоляции страны, что потенциально развязывает руки России. Есть угроза аннексии части территории.

Пандемия COVID-19

В конце 2019 года в Китае, в городе Ухань, появился новый коронавирус (в общем, они известны миру с 1960-х годов), который получил название SARS-CoV-2. КНР не смогла удержать его в своих границах, и он быстро распространился по миру, вызвав мощную пандемию. Планета фактически остановилась: локдауны, запреты, ограничения, тестирование стали новой нормой.

Хотя сейчас сообщается, что первые случаи заражения фиксировались на самом деле еще в ноябре 2019 года. На 9 декабря 2020 заболело более 69 млн человек, умерло – более 1,5 миллиона. Но выздоровели около 48 млн землян. В основном, коронавирус передается через тесный контакт, особенно в закрытых зданиях с плохой вентиляцией, на церковных службах, концертах, пении, в толпах.

Кроме стандартных респираторных симптомов, COVID-19 характеризуется трудностями с дыханием, нехваткой кислорода. Могут временно теряться обоняние и вкус, но не у всех людей.

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Также передача возможна через капли, которые висят в воздухе после чихания, кашля или разговора. Инфицирование через поверхности пока считается маловероятным, но возможным. Наиболее заразным человек является в течение первых трех дней после появления симптомов (но распространять вирус он может и бессимптомно – 24). На самом деле, большая часть болеет в легкой или умеренной форме. Наибольше COVID-19 опасен для пожилых людей со слабым иммунитетом и сопутствующими болезнями.

Где проблемы ВОЗ осторожно говорит о возможном завершении пандемии в ближайшее время из-за одновременной разработки нескольких вакцин. В Великобритании и США уже началась вакцинация. Следует указать, что Соединенные Штаты стали страной, по которой сильнее всего ударила пандемия. В Европе это Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания. Опасная ситуация в России, Украине, Беларуси.

С другой стороны, сам Китай довольно быстро и успешно поборол эпидемию и сейчас восстанавливает мощности. Впрочем, вернуться в привычный ритм мир сможет не раньше второй половины 2021 года, бедные и не слишком развитые страны – и того позже. Экономические потери от пандемии являются невероятными, особенно в секторах услуг, питания, развлечений и путешествий. Много где отменяют или ограничивают празднования Нового Года и Рождества.