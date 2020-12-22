Яд от Путина и жадность Трампа: события, которые изменили мир в 2020 году
Политика года с коронавирусом была интересная: поражение Дональда Трампа, мощные протесты в Беларуси, отравления Навального и другие. Мир входит в 2021 год совершенно другим.
2020 оказался интересным на политические и оборонные события, поместив даже одну горячую войну в Европе – в Нагорном Карабахе. 24 канал рассказывает о ситуациях, которые резонировали во всем мире.
Поражение Дональда Трампа на выборах президента США
Трамп покинет Белый Дом, но не политику / Фото Entertainment Weekly
В Соединенных Штатах Америки 14 декабря 2020 года голосовали выборщики. За них, собственно, американцы и отдали свои голоса на всеобщих выборах 3 ноября. Этому предшествовали опасения, что некоторые из них проголосуют не так, как нужно, а также угрозы от действующего лидера нации. Выборная коллегия была последним шансом кампании Трампа победить, после того как большинство судов отклонили республиканские иски.
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Но все произошло как надо и выборщики отдали большинство голосов Байдену – 306 при необходимых для победы 270. Джо Байден и Камала Харрис официально объявлены победителями выборов в США. После того, как голоса еще раз подсчитает Конгресс на совместном заседании 6 января, в последнее ритуалом станет инаугурация 20 января 2021 года.
Так как бывший вице-президент эпохи Барака Обамы выиграл эти непростые и скандальные выборы? Во-первых, у него был колоссальный опыт в Белом Доме – 8 лет и 40 – в общем в политике. Джозеф Байден – это человек системы, который возвращается к власти.
Но само голосование в большей степени против Трампа, чем за Байдена. К кандидатам демократов тоже есть немало вопросов. Например, что его повестка некоторым кажется слишком левой. На самом деле, были еще левее соперники на праймериз – Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. Кампания же Байдена собрала все наработки вместе.
Джо Байден причастен и персонально: смог собрать и удержать интересную коалицию, где даже были умеренные республиканцы. Новоизбранный президент настолько притягивает к себе внимание, как Трамп. Его кампания была тихой, осторожной, с вниманием к пандемии COVID-19, но включала в себя много переговоров. В конце, у "синих" осталось гораздо больше денег на счету, чем у "красных", которые много тратили на ранних этапах.
Использование голосования по почте добавило Байдену много голосов, тогда как Трамп не мог пополнить свою "копилку". Сколько пришло на участки, столько и отдали голоса. Также, Америка очень устала от 4 лет непрерывных новостей и просто хотела пожить спокойно некоторое время.
Отравление Алексея Навального
Навальний чуть не умер дважды за год / Фото Axios
Это событие произошло 20 августа 2020 года в самолете, которым российский оппозиционер летел из Томска в Москву. Немецкие специалисты обнаружили, что его отравили новым типом "Новичка". Навальный впал в кому на некоторое время. Впоследствии, его перевезли на лечение в клинику "Шарите", где он пришел в себя и начал реагировать на внешние раздражители.
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Впервые подобные подозрения были выдвинуты еще в октябре 2020 года. По предварительному замыслу, политик должен был умереть еще в самолете. За эту попытку ликвидации, Кремль получил новые санкции. Теперь окончание трубопровода "Южный Поток-2" под угрозой.
Отравление – обычное дело в РФСам Навальный считает, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин. Несмотря на внесение "Новичка" в список химического оружия, Россия продолжает его разработку и совершенствование даже сейчас.
Bellingcat провели собственное расследование и заявили, что Навального пытались отравить агенты ФСБ, которые следили за ним больше 10 лет. Оперативники действовали под прикрытием Института криминалистики ФСБ РФ. В городе Калининград летом эта группа уже пыталась убить оппозиционера, но пострадала его жена Юлия.
Война в Нагорном Карабахе
Последняя война в Европе: короткая, но кровавая / Фото Daily Sabah
Нагорный Карабах – территория между Азербайджаном и Арменией, которая имеет давние корни и 100-летний конфликт.
Она была включена в состав Азербайджана еще Иосифом Сталиным еще в начале становления СССР, но населенная преимущественно армянами. Тогда же произошла Шушинська резня, когда большинство армянского населения было вырезано.
Вооруженный конфликт продолжается с 1991 года. Тогда армянам удалось отбросить азербайджанцев и захватить 7 горных районов (которые были переданы Баку по результатам второй войны в Карабахе – 24).
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Погибло 30 тысяч человек, сотни тысяч превратились в беженцев. За Ереваном формально, но не очень активно стояла Россия. Зато азербайджанцев поддерживала Турция, предоставляя оружие, беспилотные аппараты и даже своих военных советников.
Также на стороне исламской республики, по сообщениям зарубежных СМИ, воевали сирийские наемники. Летом 2020 года в Арцаха (армянское название Карабаха – 24) произошли небольшие стычки, погибло 17 человек. Но Вторая Карабахская началась 27 сентября. Сейчас сложно сказать, кто начал первым, потому что стороны обвиняют друг друга в обстрелах столицы НКР Степанакерта. В боях были использованы танки, артиллерия, БПЛА, кассетные бомбы, авиация.
Непризнанная республика ввела военное положение и объявили мобилизацию. Азербайджан сделал то же, но мобилизовал население лишь частично. Армения призвала все мужское население к оружию. Из-за обилия пропаганды и перекрестных обвинений, верифицировать факты очень сложно. 9 ноября, власти НКР заявили, что потеряли контроль над ключевым городом Шуша, что стало предвестником поражения Армении.
В частности, Азербайджан получит Агдамский район. Конкретно, Армения потеряла 5 городов, 4 города, 240 сел, граница с Ираном вернулась под контроль Баку. Официально погибло 2 723 солдата из Азербайджана, 3 537 – из Армении. Также были жертвы среди гражданского населения.
12 декабря обе страны обвинили друг друга в нарушении мирного соглашения: мол, армяне совершили провокационные действия в отношении освобожденных территорий. Ереван сказал, что азербайджанская армия провела наступательные действия.
Протесты в Беларуси
Белорусы требуют отставки Александра Лукашенко / Фото TIME
Протесты в Беларуси, которые продолжаются и сейчас, стали самыми масштабными в истории страны. Они начались после того, как действующий президент Беларуси Александр Лукашенко 9 августа выиграл очередные выборы главы государства. Но международное сообщество и оппозиция считают, что выборы были сфальсифицированы, потому что Лукашенко набрал более 80% голосов.
Мирные акции впоследствии переросли в столкновения с полицией, массовые задержания, пытки. Было сообщено о случаях убийств протестующих. Против Лукашенко и Беларуси ввели санкции. Светлана Тихановская, которая была соперницей действующего лидера страны, выехала за ее пределы и продолжает борьбу в эмиграции.
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Так же поступила и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Те, кто остался в стране и сформировал Координационный Совет, был задержан и может попасть за решетку с реальным сроком.
Тихановская заявила, что готова возглавить страну в переходный период. Но Лукашенко, несмотря на заявления, пока в отставку не собирается. Ранее он говорил, что единственный способ изменить власть – убить его. Инаугурация была проведена тайно, но Украина вместе с другими государствами заявила, что не готова признать Лукашенко президентом. Границы страны остаются закрыть на выезд, формально – из-за коронавируса.
Первая смерть в Беларуси10 августа погиб первый протестант – в него попал взрыв. Телеграм-канал "Беларусь головного мозга" считает, что ему под ноги могли бросить светошумовую гранату. 9 декабря протестам исполнилось 120 дней. 8 ноября было зафиксировано не менее 1 020 задержанных на митингах.
Еще одна смерть стала резонансной: неизвестные избили до смерти Романа Бондаренко у его дома, а потом повезли в участок. Он умер в коме в больнице скорой помощи. Сейчас усиливается тенденция к еще большей изоляции страны, что потенциально развязывает руки России. Есть угроза аннексии части территории.
Пандемия COVID-19
В конце 2019 года в Китае, в городе Ухань, появился новый коронавирус (в общем, они известны миру с 1960-х годов), который получил название SARS-CoV-2. КНР не смогла удержать его в своих границах, и он быстро распространился по миру, вызвав мощную пандемию. Планета фактически остановилась: локдауны, запреты, ограничения, тестирование стали новой нормой.
Хотя сейчас сообщается, что первые случаи заражения фиксировались на самом деле еще в ноябре 2019 года. На 9 декабря 2020 заболело более 69 млн человек, умерло – более 1,5 миллиона. Но выздоровели около 48 млн землян. В основном, коронавирус передается через тесный контакт, особенно в закрытых зданиях с плохой вентиляцией, на церковных службах, концертах, пении, в толпах.
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Также передача возможна через капли, которые висят в воздухе после чихания, кашля или разговора. Инфицирование через поверхности пока считается маловероятным, но возможным. Наиболее заразным человек является в течение первых трех дней после появления симптомов (но распространять вирус он может и бессимптомно – 24). На самом деле, большая часть болеет в легкой или умеренной форме. Наибольше COVID-19 опасен для пожилых людей со слабым иммунитетом и сопутствующими болезнями.
Где проблемыВОЗ осторожно говорит о возможном завершении пандемии в ближайшее время из-за одновременной разработки нескольких вакцин. В Великобритании и США уже началась вакцинация. Следует указать, что Соединенные Штаты стали страной, по которой сильнее всего ударила пандемия. В Европе это Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания. Опасная ситуация в России, Украине, Беларуси.
С другой стороны, сам Китай довольно быстро и успешно поборол эпидемию и сейчас восстанавливает мощности. Впрочем, вернуться в привычный ритм мир сможет не раньше второй половины 2021 года, бедные и не слишком развитые страны – и того позже. Экономические потери от пандемии являются невероятными, особенно в секторах услуг, питания, развлечений и путешествий. Много где отменяют или ограничивают празднования Нового Года и Рождества.
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