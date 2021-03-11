Владимир Яценко, которого подозревают в растрате денег "Приватбанка", переписал свои многомиллионные состояния на жену и дочь. Это произошло сразу после того, как бывшего заместителя председателя правления банка задержали правоохранители.

Яценко переписывал состояние в СИЗО

Яценко задержали днем 22 февраля, а уже вечером того же дня он успел переписать свое состояние жене.

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Гражданской жене бывшего чиновника "Приватбанка" перешли его корпоративные права в нескольких компаниях.

Что досталось дочке

На следующий день миллионершей стала дочь Яценко Анна. Отец переписал на нее активы в двух аграрных компаниях. Речь идет об "Ульяновке агро", к которой относится 23 объекта недвижимости, 500 земельных участков и 17 автомобилей.

Второй актив – 90% компании "Машевка агро альянс". Девушке перешла доля в размере 32,5 миллиона гривен. Кстати, в собственности компании – 28 объектов недвижимости, 2 483 земельных участков и 64 автомобиля.

Это все происходило в то время, когда задержанный банкир находился в СИЗО. По данным издания, компании переписывали на основании нотариальной доверенности. Вероятно, Яценко подписал ее накануне задержания в "Борисполе".

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Заметим, действия банкира отследили через Единый государственный реестр Минюста, поскольку он непосредственно владел этими активами. Не исключено, что на самом деле на родственников Яценко могло перейти больше денег.

Как Яценко успел переписать активы

Издание пояснило, что после задержания, детективы НАБУ накладывают предварительный арест на имущество и активы подозреваемого. Потом уже Высший антикоррупционный суд решает, арестовать ли активы.

Однако по этому делу правоохранители обратились в суд уже после того, как активы переписали на гражданскую жену. Из-за этого ВАКС отказался их арестовать.

В НАБУ журналистам пояснили, что не успели вовремя наложить временный арест из-за "загруженности и других приоритетов".

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