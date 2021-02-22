Это дело, без сомнения, вызовет большой резонанс не только в Украине. На фоне процесса против Коломойского в США, Венедиктова и Сытник действуют синхронно с американцами.

Грандиозное событие! Как поймали Яценко

Венедиктова подписала подозрение ближайшему сотруднику Коломойского, а при попытке вылететь из страны Сытник и Украэрорух принудительно вернули самолет с подозреваемым в Борисполь!

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По данным источников Цензор.нет вырисовывается следующая картина. Сегодня около 9:00 генеральный прокурор Ирина Венедиктова пригласила одного из процессуальных руководителей по делу о хищении средств "Приватбанка" прокурора САП Щура и предложила ему подписать подозрение экс-первому председателю "Приватбанка" Владимиру Яценко. Это один из ближайших сотрудников и финансовых менеджеров олигарха Игоря Коломойского, который играл и играет важную роль в его системе.

Щур подписывать подозрение отказался. И тогда Венедиктова взяла ответственность на себя, и подписала подозрение лично.

Трудно было предсказать такое решение, но почти сразу произошла утечка информации. Около 9:30 из Днепра в Вену вылетел чартерный самолет авиакомпании "Роза ветров" (совладельцем которой является Коломойский), на борту которого был Яценко.

Поскольку Яценко не находился в розыске, запретить ему вылет никто не мог. Очевидно, Яценко на всякий случай предполагал и готовился к вылету, не имея понимания – посмеют ли ему выписать подозрение. За полчаса добраться до чартера и взлететь без предварительной информации невозможно.

НАБУ изменило планы топ-фигуранта дела о Приватбанке

Однако НАБУ поставило на Яценко "сторожок" – и детектив НАБУ Александр Скомаров, ведущий дело "Приватбанка", получил вскоре информацию о вылете от Госпогранслужбы.

Скомаров мгновенно отреагировал – позвонил в Украэрорух и потребовал срочно запретить вылет из Украины самолета с теперь уже подозреваемым Яценко.

Самолет в этот момент пролетел Кропивницкий. Украэрорух попросил подтверждения данного решения. И тогда директор НАБУ Артем Сытник позвонил по спецсвязи главе Украэроруха и подтвердил полномочия детектива. Чартер с Яценко развернули под Львовом. Диспетчер отменил коридор для воздушного судна и направил самолет в аэропорт Борисполь.

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Если бы кто-то в этой цепочке – Госпогранслужба, НАБУ, Укрэарорух промедлил всего буквально 10 минут, самолет Яценко покинул бы воздушное пространство Украины и его возврат был бы невозможен. Яценко, в таком случае, был бы вне досягаемости НАБУ, и потребовалась бы долгая процедура экстрадиции, которую, к слову, осуществляют далеко не все страны.

Против Коломойского синхронно с США

Подозрение Яценко – это первое дело по высшему руководству "Приватбанка", и ранее это казалось немыслимым! Дело о хищениях в банке оставалось все эти годы фактовым. Сам Коломойским был и остается весьма в близких отношениях с руководством "Слуг народа" и Офиса президента, и сохраняет большое влияние ни власть. Но, несомненно, президент Зеленский не мог не знать, что такое подозрение может быть выписано – возможно, без деталей и без точного времени.

Это дело, без сомнения, вызовет большой резонанс не только в Украине. На фоне процесса против Коломойского в США, Венедиктова и Сытник действуют синхронно с американцами и предъявляют подозрение одному из топ-менеджеров, который является одним из важных элементов всей финансовой-империи Коломойского. Тем самым усиливается позиция американского расследования.

Что ж, в любом случае, решение сейчас за Высшим антикоррупционным судом, результаты этого дела определяются там. И судьба Яценко зависит от хода судебного процесса.

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Кстати, напоминаю, как многие пиарщики ОП лгали, что, мол, Украэрорух не может посадить пролетающий над нами самолет на украинский аэродром – так вот смотрите как это делается на практике с подозреваемыми. Один телефонный звонок, никаких бумаг, никакой бюрократии, раз – и принудительная посадка. Если, конечно, у людей, принимающих решения, есть смелость и воля.