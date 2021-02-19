Я спасаю НАБУ и его директора, – Малюська объяснил, почему Сытника увольняют
Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект об увольнении руководителя НАБУ Артема Сытника. Министр юстиции Денис Малюська заявил, что он разработан с целью обеспечить независимость НАБУ.
Источник:24 канал
Сейчас статус НАБУ и его главы очень хитрый, и перед его министверством стоит актуальный вопрос этот статус нормализовать. Такое мнение Малюська озвучил в интервью 24 каналу.
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Отношение мира
По его словам, международные организации недовольны главой НАБУ, в частности Международный валютный фонд.
Малюська рассказал, что 6 месяцев присылал официальные письма в международные организации, чтобы убедить их в том, что министерство работой Артема Сытника – довольны.
Я спасаю НАБУ и его директора от коррумпированной элиты, которая пытается уничтожить независимую институцию НАБУ и превратить в карманный орган, которым можно управлять,
– заявил он.
Что отпугивает МВФ
Министр утверждает, что МВФ беспокоят решения, которые фиксируют неконституционность назначения Сытника на должность и постановление Окружного суда города Киева, по которому он не имеет права занимать место директора.
Увольнение Сытника: что известно
- Кабмин подал в Верховную Раду законопроект об увольнении руководителя НАБУ Артема Сытника.
- Согласно документу,исполнять полномочия главы НАБУ будет первый заместитель.
- В СМИ появилась информация, якобы об увольнении Сытника просил президент Владимир Зеленский.
- В декабре 2020 года отдельные положения закона О НАБУ утратили силу, так как Конституционный суд признал назначение Сытника неконституционным.
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