Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект об увольнении руководителя НАБУ Артема Сытника. Министр юстиции Денис Малюська заявил, что он разработан с целью обеспечить независимость НАБУ.

Сейчас статус НАБУ и его главы очень хитрый, и перед его министверством стоит актуальный вопрос этот статус нормализовать. Такое мнение Малюська озвучил в интервью 24 каналу.

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Отношение мира

По его словам, международные организации недовольны главой НАБУ, в частности Международный валютный фонд.

Малюська рассказал, что 6 месяцев присылал официальные письма в международные организации, чтобы убедить их в том, что министерство работой Артема Сытника – довольны.

Я спасаю НАБУ и его директора от коррумпированной элиты, которая пытается уничтожить независимую институцию НАБУ и превратить в карманный орган, которым можно управлять,

– заявил он.

Что отпугивает МВФ

Министр утверждает, что МВФ беспокоят решения, которые фиксируют неконституционность назначения Сытника на должность и постановление Окружного суда города Киева, по которому он не имеет права занимать место директора.

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