Владимир Зеленский заявил, что поддерживает избранного президента Молдовы Майю Санду. Глава Украины симпатизирует Молдове с таким лидером.

Украинский президент в интервью The New York Times отметил, что еще до выборов симпатизировал Майе Санду как лидеру.

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Однако добавил, что Украина не могла открыто поддерживать конкретного кандидата.

"Я встречался с ней, знаю ее позицию относительно Крыма. Мне ее позиция по Украине в целом, по войне на Донбассе понятна гораздо больше, чем позиция предыдущего президента Додона", – заявил Зеленский.

Украинский лидер рассказал, что еще до выборов говорил Санду, что каким бы ни был исход голосования, от Украины можно ожидать поддержки.

Мне очень симпатична Молдова в целом с таким лидером, и я желаю ей демократического развития. Молдова этого заслуживает,

– подытожил Зеленский.

И добавил, что ожидает встречи с Санду после ее инаугурации.

Обратите внимание! Владимир Зеленский пригласил Майю Санду в Киев во время первого телефонного разговора на следующий после президентских выборов день. Впоследствии лидер Молдовы подтвердила, что свой первый визит на посту президента совершит именно в Киев.