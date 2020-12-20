Я поддерживаю Санду и симпатизирую Молдове с таким лидером, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что поддерживает избранного президента Молдовы Майю Санду. Глава Украины симпатизирует Молдове с таким лидером.
Украинский президент в интервью The New York Times отметил, что еще до выборов симпатизировал Майе Санду как лидеру.
Узнайте больше Президент Молдовы Санду приедет в Украину: когда это произойдет
Однако добавил, что Украина не могла открыто поддерживать конкретного кандидата.
"Я встречался с ней, знаю ее позицию относительно Крыма. Мне ее позиция по Украине в целом, по войне на Донбассе понятна гораздо больше, чем позиция предыдущего президента Додона", – заявил Зеленский.
Украинский лидер рассказал, что еще до выборов говорил Санду, что каким бы ни был исход голосования, от Украины можно ожидать поддержки.
Мне очень симпатична Молдова в целом с таким лидером, и я желаю ей демократического развития. Молдова этого заслуживает,
– подытожил Зеленский.
И добавил, что ожидает встречи с Санду после ее инаугурации.
Поделиться новостью