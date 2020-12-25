Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что перезагрузка Конституционного суда крайне необходима. По мнению главы государства, оно должно начаться с того, что Александр Тупицкий должен покинуть пост главы КСУ.

Перезагрузка суда должна начаться с отставки Тупицкого

Зеленский уверен, судьи Конституционного Суда превысили свои служебные полномочия. Об этом президент рассказал в интервью "Фокусу".

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Я считаю, что Тупицкий не может быть председателем КСУ. Перезагрузка суда должна начаться с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с президентом. Этого достаточно чтобы человек ушел,

– сказал Зеленский.

Подача в отставку Тупицкого, считает гарант, была бы "нормальным мужским шагом". Зеленский рассказал, что превышение полномочий КСУ начались с НАБУ – когда поставили под сомнение, что президент может назначать директора Бюро.

Альтернативы разрешению ситуации пока нет

Зеленский уверен, что именно законопроект об увольнении всех судей Конституционного Суда, который он направил в Верховную Раду, остановил служителей Фемиды от следующих неправомерных решений.

Я обратился в Верховную Раду по наработке законодательных изменений, потому что какой бы ни был закон, наработанный СНБО, до сих пор ни один человек в Украине и мире не нашел аналог решения этой проблеме. Мы сидели с СНБО и искали решение. Нет альтернативы,

– рассказал президент.

Венецианская комиссия дала рекомендации по работе КСУ

Недавно Венецианская комиссия дала рекомендации Украине относительно того, что делать с Конституционным Судом после скандального решения об отмене ответственности за недостоверное е-декларирования. Эксперты предложили внедрить новую процедуру назначения судей КС с привлечением международных экспертов и представителей гражданского общества.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен усовершенствовать деятельность Конституционного суда. Он должен был бы решить конституционный кризис в Украине. Однако в Центре противодействия коррупции документ раскритиковали.

Обратите внимание! Председатель КСУ Тупицкий получил повестку на допрос в офис генерального прокурора на 28 декабря. По информации СМИ, речь идет о деле по приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.