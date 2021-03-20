Я россиянин по культуре, – Арестович об украинском языке в своем фейсбуке
Алексей Арестович попал в языковой скандал. Он опубликовал сообщение в фейсбуке на российском, а на просьбу писать на украинском – послал пользователя нецензурным словом. Свои действия он попытался объяснить.
Источник:24 канал
Представитель украинской делегации в ТКГ Арестович в программе "Перехресний допит" заверил, что не считает свое поведение позорным. Менять язык общения в соцсети не будет.
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Объяснил это тем, что его страница в фейсбуке – это частный дневник, а потому общается там на том языке, на котором комфортно.
Я россиянин по культуре,
– заверил Арестович.
Он отметил, что говорится именно о странице в фейсбуке. "Представитель ТКГ и советник Ермака общаются исключительно на украинском языке", – заверил Арестович, имея в виду себя на этих должностях.
Также он добавил, что любит украинский язык.
"Надо совсем меня не знать, чтобы даже представить, что якобы я наехал на украинский язык. Я этой стране давал военную присягу, воевал за нее. Как я могу наезжать на язык Украины?" – отметил спикер ТКГ.
"Перехресний допит" с Алексеем Арестовичем: видео
Арестович попал в скандал: коротко
- Это случилось 16 марта. Пользователь в сети призвал Арестовича информировать о переговорах в ТКГ на украинском языке.
- Алексей Арестович послал его, используя нецензурное слово.
- Общество возмутилось. Пользователи соцсетей начали массово публиковать у себя скриншот комментария и выражать свою позицию. Отмечали, что он является публичным лицом, а потому не может себе такого позволять.
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