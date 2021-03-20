Алексей Арестович попал в языковой скандал. Он опубликовал сообщение в фейсбуке на российском, а на просьбу писать на украинском – послал пользователя нецензурным словом. Свои действия он попытался объяснить.

Представитель украинской делегации в ТКГ Арестович в программе "Перехресний допит" заверил, что не считает свое поведение позорным. Менять язык общения в соцсети не будет.

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Объяснил это тем, что его страница в фейсбуке – это частный дневник, а потому общается там на том языке, на котором комфортно.

Я россиянин по культуре,

– заверил Арестович.

Он отметил, что говорится именно о странице в фейсбуке. "Представитель ТКГ и советник Ермака общаются исключительно на украинском языке", – заверил Арестович, имея в виду себя на этих должностях.

Также он добавил, что любит украинский язык.

"Надо совсем меня не знать, чтобы даже представить, что якобы я наехал на украинский язык. Я этой стране давал военную присягу, воевал за нее. Как я могу наезжать на язык Украины?" – отметил спикер ТКГ.

"Перехресний допит" с Алексеем Арестовичем: видео

Арестович попал в скандал: коротко