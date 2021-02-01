Я поставил на кон все, – Зеленский рассказал о борьбе с коррупцией
По мнению президента Владимира Зеленского, в Украине уже много сделали для борьбы с коррупцией. В частности, запустили работу ВАКС, планируют реформирование судебной системы и СБУ.
Источник: Офис Президента
Зеленский отметил, что власть запустила работу Антикоррупционного суда. Правда, президент недоволен ВАКС на 100%, но уверяет, что есть "пойманные коррупционеры, которые получили приговоры".
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Зеленский о "войне" с Конституционным Судом
Зеленский обратил внимание на возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников. Однако затем, по словам президента, началась война с Конституционным Судом.
Я поставил на кон все, что касается моего президентства. Мы действовали быстро, жестко. Мы вернули полномочия НАПК, е-декларирование,
– подчеркнул глава государства.
Гарант признался, что это сложно. В этом Зеленский обвинил предыдущую власть, которая якобы изменила законодательство.
"Все так построено, что вы не можете ничего сделать. Ни я как Президент. Никто. Это невозможно. Даже если коррупционер, даже если это Глава КСУ", – добавил глава страны.
Что говорит Зеленский о других инициативах
Президент напомнил о реформе Службы безопасности Украины, которую парламент одобрил за основу.
Кроме того, Зеленский рассказал о создании Бюро экономической безопасности, реформе Генпрокуратуры и судебной реформе.
"Большая судебная реформа, до которой никогда ни у кого не доходили руки. А с этого начинается доверие бизнеса – как украинского, так и западных инвесторов к Украине. Эта реформа будет состоять из многих законов", – подытожил гарант.
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