По мнению президента Владимира Зеленского, в Украине уже много сделали для борьбы с коррупцией. В частности, запустили работу ВАКС, планируют реформирование судебной системы и СБУ.

Источник: Офис Президента

Зеленский отметил, что власть запустила работу Антикоррупционного суда. Правда, президент недоволен ВАКС на 100%, но уверяет, что есть "пойманные коррупционеры, которые получили приговоры".

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Зеленский о "войне" с Конституционным Судом

Зеленский обратил внимание на возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников. Однако затем, по словам президента, началась война с Конституционным Судом.

Я поставил на кон все, что касается моего президентства. Мы действовали быстро, жестко. Мы вернули полномочия НАПК, е-декларирование,

– подчеркнул глава государства.

Гарант признался, что это сложно. В этом Зеленский обвинил предыдущую власть, которая якобы изменила законодательство.

"Все так построено, что вы не можете ничего сделать. Ни я как Президент. Никто. Это невозможно. Даже если коррупционер, даже если это Глава КСУ", – добавил глава страны.

Что говорит Зеленский о других инициативах

Президент напомнил о реформе Службы безопасности Украины, которую парламент одобрил за основу.

Кроме того, Зеленский рассказал о создании Бюро экономической безопасности, реформе Генпрокуратуры и судебной реформе.

"Большая судебная реформа, до которой никогда ни у кого не доходили руки. А с этого начинается доверие бизнеса – как украинского, так и западных инвесторов к Украине. Эта реформа будет состоять из многих законов", – подытожил гарант.

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