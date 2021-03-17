Ирина Венедиктова заявила, что не понимает, почему все обвиняют ее в заключении активиста Сергея Стерненка. По словам генпрокурора, этим занимался суд и следствие.

Что заявила Венедиктова

Генеральный прокурор подчеркнула, если следствие допустило ошибки, и привлекло к ответственности заведомо невиновного, то за это предусмотрена уголовная ответственность.

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По словам Венедиктовой, она хорошо относится к митингам. Чиновница подчеркнула, что является университетским профессором, поэтому она всегда с общественностью. "Если люди недовольны, то имеют право на протесты, в случае, когда власть не слышит их по другому".

Она подчеркнула, что определенные уголовные производства могут кому-то не нравиться.

В цивилизованных странах оценку всегда дает суд. Когда улице не нравится, улица идет и проталкивает решение. Это дает прецедент когда каждое решение можно пересматривать,

– заявила генпрокурор.

Она добавила, что тогда такую возможность значит надо давать всем, кому вынесли приговор.

Венедиктова напомнила, что дело Стерненко тянется еще с 2016 года, а обвиняемый акт не меняли.

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"Почему сейчас виновата Венедиктова – я не знаю, но это опять таки вопрос политической уличной риторики. Правоохранители должны выполнять свою работу, а не играть с сознанием граждан", – подытожила чиновница.

Главное о приговоре Стерненко

23 февраля активиста осудили к 7 годам и 3 месяцам заключения из-за якобы похищения депутата, чтобы завладеть его 300 гривнами.

На такое решение суда Стерненко подал апелляцию.

Однако следственный судья не рассмотрел ходатайство, так как "не заметил" активиста в зале суда.

Из-за заключения активиста в Украине вспыхнули протесты. Новую акцию запланировали на 20 марта под Офисом Президента.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала