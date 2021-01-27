Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович объяснил свое неоднозначное заявление, которое вызвало возмущение у украинцев. Он не призывает поддерживать ОПЗЖ, но считает, что надо находить принципы.

Источник: "Что это было?" на 24 канале

"Не можем не обращать внимание на Бойко"

Он заявил: "Я не говорил, что надо поддерживать Бойко. Я сказал, что мы не можем не обращать на человека, который имеет второй президентский рейтинг (по последним данным КМИС, четвертый – 24 канал) и представляет 20% избирателей Украины".

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Арестович считает, что в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" есть люди, которые имеют проукраинскую позицию, но вопрос заключается в том, что они имеют в виду под Украиной.

"Есть патриотическое видение Украины, а есть видение Украины так называемое, которое Евгений Мураев называет "бело-синий диалог", то есть это диалог "красных директоров" – сильная промышленная Украина, двуязычная, которая защищает национальные интересы, но модель Украины совсем другая. Я вам скажу, что она уже не такая пророссийская, она скорее просоветская", – сказал советник главы Офиса Президента.

"Надо находить принципы"

По его словам, "Слуга народа" представляет людей, которые держатся умеренных позиций.

Есть крайние правые – так называемые патриотические, которых собирает Порошенко, и есть крайние левые – которых олицетворяет Медведчук и Бойко. И мы подвергаемся информационным атакам с обеих сторон. Но ситуацию на самом деле преувеличивают обе стороны,

– заявил Арестович.

Представитель украинской делегации в ТКГ считает, что президент представляет всех избирателей и добавил: "Весь спектр диалога, который должен быть учтен – это и ОПЗЖ, как часть украинской демократии, и мы должны находить принципы, чтобы строить общее благо".