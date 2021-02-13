Я не планирую заниматься политикой, – Сенцов
Олег Сенцов заявил, что в ближайшее время он не планирует идти в политику. Однако бывший политический пленный отметил, что не зарекается.
Источник:НВ
Что сказал Сенцов
Режиссер пока не видит политических партий, которые были бы ему близки.
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Я не собираюсь заниматься политикой, по крайней мере в ближайшей перспективе. Опять же, зарекаться не собираюсь, но я не вижу политических партий, которые были бы мне близки и интересны,
– объяснил Сенцов.
Он добавил, что сейчас занимается тем, что его интересует: "Гражданской деятельностью, связанной с политзаключенными, творчеством, кино. Я читаю книги, путешествую".
Слишком много времени провел за решеткой
Сенцов объяснил, что он провел в тюрьме много времени, чтобы сразу идти в политику.
Он рассказал, что до сих пор вспоминает тюремные будни. "Иногда говорю: "А вот у нас...", имея в виду в тюрьме. Всем рассказываю о тюремных отношениях или приколах".
По словам режиссера, в таких случаях ему напоминают, что он давно уже на свободе. "Но все равно, на свободе я – 1,5 года, а в тюрьме провел 5,5 года".
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