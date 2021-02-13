Олег Сенцов заявил, что в ближайшее время он не планирует идти в политику. Однако бывший политический пленный отметил, что не зарекается.

Что сказал Сенцов

Режиссер пока не видит политических партий, которые были бы ему близки.

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Я не собираюсь заниматься политикой, по крайней мере в ближайшей перспективе. Опять же, зарекаться не собираюсь, но я не вижу политических партий, которые были бы мне близки и интересны,

– объяснил Сенцов.

Он добавил, что сейчас занимается тем, что его интересует: "Гражданской деятельностью, связанной с политзаключенными, творчеством, кино. Я читаю книги, путешествую".

Слишком много времени провел за решеткой

Сенцов объяснил, что он провел в тюрьме много времени, чтобы сразу идти в политику.

Он рассказал, что до сих пор вспоминает тюремные будни. "Иногда говорю: "А вот у нас...", имея в виду в тюрьме. Всем рассказываю о тюремных отношениях или приколах".

По словам режиссера, в таких случаях ему напоминают, что он давно уже на свободе. "Но все равно, на свободе я – 1,5 года, а в тюрьме провел 5,5 года".

Обратите внимание! Сенцова задержали пророссийские боевики в Симферополе в мае 2014 года. Тогда режиссера обвинили в якобы "подготовке террористического акта". Суд над мужчиной начался лишь год спустя. Сенцову вынесли приговор – 20 лет колонии строгого режима. 7 сентября 2019 года при обмене пленными режиссер вернулся в Украину.

Источник: 24 канал