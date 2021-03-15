Оксана Маркарова призналась, что не была готова к разговору о собственном назначении на должность посла Украины в США. В то время Маркарова не планировала возвращаться на государственную службу.

Назначение Маркаровой инициировал глава Министерства иностранных дел Украины. Затем у женщины-политика были разговоры с ним и президентом Зеленским.

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Еще по дороге на встречу Маркарова представить не могла, о чем с ней будут разговаривать. Вместо государственной службы она планировала активно работать над стартапом "Архидата".

Поэтому думала, что меня позвали (на встречу в Офис Президента – 24 канал) посоветоваться. Возможно, как экс-министра финансов, по профильным для меня вопросам. Я совершенно не ожидала, что мне предложат стать послом Украины в США,

– заметила госпожа посол.

Что Маркарова думает о собственном назначении

У нее нет формального дипломатического образования, однако есть немаленький опыт.

К работе послом ее подготовила работа в американских компаниях и учеба в Университете Индианы. Там она получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли.

Интересным опытом является также работа во Всемирном банке.

Госпожа посол хорошо знает США. Она отметила, что "министр финансов – один из наиболее вовлеченных переговорщиков, если речь идет о международном направлении". Именно министр финансов проводит переговоры с иностранными партнерами и различными международными финансовыми организациями. В частности, МВФ или Всемирным банком.

Должность Маркаровой предложили прежде всего из-за значительного количества успешных переговоров, которые ей удалось провести за 5 лет.

В переговорах с МВФ ключевую роль играет не посол, а именно министр финансов.

Назначение Маркаровой: детали