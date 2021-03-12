Народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев оказался в реестре коррупционеров НАПК. По словам политика, он случайно нарушил законодательство.

Почему Потураев оказался в реестре коррупционеров

Потураев заявил, что в 2020 году действительно нарушил законодательство. Впрочем случилось это, мол, случайно.

К теме НАПК проверит 88 деклараций чиновников

По словам нардепа, тогда он забыл вовремя задекларировать новоприобретенный автомобиль. Потураев говорит, что об этом он сам сообщил в Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Все такие решения сразу попадают в публичный реестр, поэтому мне немного странно, откуда столько новостей об этом даже через год,

– подчеркнул политик.

Потураев подчеркнул о своем понимании того, что он "совершил административное правонарушение". Поэтому, по словам нардепа, осенью 2020 года, по решению суда, он уплатил штраф – 1700 гривен.

"Слуга народа" удивлен, почему все пишут об этой ситуации.

Обратите внимание! Недавно НАПК обновило реестр коррупционеров. Теперь на сервисе доступна карта нарушений в отдельных областях Украины. Обновления позволяют государственным учреждениям проверять, есть ли в реестре коррупционеров компания, которая участвует в их тендере.