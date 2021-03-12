Я не нарочно, – Потураев объяснил, как оказался в реестре коррупционеров
Народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев оказался в реестре коррупционеров НАПК. По словам политика, он случайно нарушил законодательство.
Источник:PavlovskyNews
Почему Потураев оказался в реестре коррупционеров
Потураев заявил, что в 2020 году действительно нарушил законодательство. Впрочем случилось это, мол, случайно.
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По словам нардепа, тогда он забыл вовремя задекларировать новоприобретенный автомобиль. Потураев говорит, что об этом он сам сообщил в Национальное агентство по предупреждению коррупции.
Все такие решения сразу попадают в публичный реестр, поэтому мне немного странно, откуда столько новостей об этом даже через год,
– подчеркнул политик.
Потураев подчеркнул о своем понимании того, что он "совершил административное правонарушение". Поэтому, по словам нардепа, осенью 2020 года, по решению суда, он уплатил штраф – 1700 гривен.
"Слуга народа" удивлен, почему все пишут об этой ситуации.
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