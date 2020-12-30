Руслан Хомчак считает командующего Воздушных сил достойным и опытным человеком, готовым погибнуть на войне. Главнокомандующий ВСУ лично был готов взять Сергея Дроздова на поруки.

Хомчак убежден, что Дроздов никуда не убежит

Свое отношение к подозрению Сергею Дроздову по делу о крушении военного самолета Ан-26 в Харьковской области Руслан Хомчак прокомментировал в интервью"Обозревателю".

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Главнокомандующий ВСУ не понимает, почему Дроздову хотели на 3 месяца ограничить свободу, ведь он никуда не убегал. По его словам, ответственность командующего Воздушных сил не во взлете и посадке учебных самолетов.

Его ответственность – противовоздушное прикрытие государственных объектов, дежурные силы и средства, которые моментально будут реагировать на любые угрозы, готовность ПВО, боевой авиации,

– объяснил Хомчак.

Он убежден, что нельзя просто так ставить клеймо. А также заверил, что ни один генерал ВСУ не может никуда убежать.

Главнокомандующий ВСУ был готов взять Дроздова на поруки

В отношении Дроздова я лично подписывал ходатайство в суд – что готов взять его на поруки,

– добавил генерал-полковник.

Хомчак считает Дроздова очень достойным человеком, "боевым летчиком, готовым погибнуть на войне".

Он также признает, что в катастрофе на Харьковщине было много нарушений. Он за то, чтобы следствие назвало имена всех виновных, и что конкретно они сделали.

Он 40 лет достойно служил в армии, достойно воевал, а сейчас недостойно поступит? Я не верю", – подчеркнул Хомчак. Он считает, что каждый может оказаться на его месте. Однако верит, что в Украине есть правосудие и справедливость.

Обратите внимание! Ранее Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения 3 военным чиновникам, которых подозревают в крушении самолета Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020 года. Среди них – командующий Воздушных сил ВСУ, командир воинской части в Чугуеве и руководитель полетов. Какие именно меры им избрали – читайте по ссылке.