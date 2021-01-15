Народного депутата Елизавету Ясько из фракции "Слуга народа" уволили из должности главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за "серьезных разногласий" с коллегами. А ее замена – это замена ценностей.

Такое мнение высказала сама Ясько в эфире 24 канала. Она также прокомментировала ситуацию в монобольшинстве.

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Нардеп убеждена, что никакие принципы и ценности не могут заменить какие-то должности. Она заявила, что такая "замена" произошла из-за давления на ее коллег разных групп влияния в парламенте.

После того, как я не раз голосовала относительно назначения Шкарлета, или конкурсной комиссии САП не так, как голосовало большинство вместе с представителями ОПЗЖ, ко мне не раз прямо обращались и угрожали санкциями,

– рассказала нардеп.

О ситуации в монобольшинстве

Судя по анализу Комитета избирателей, лишь 211 депутатов из "Слуги народа" голосуют за законы, а три десятка – против или воздерживаются. По словам нардрепа, угрозы для голосования начались очень давно.

"Того монобольшинства, которое было в начале – давно не существует, так как эти ценности распродали для каких-то быстрых девидентов", – сказала Ясько.

Поэтому, она считает, что на 2021 год существует огромная опасность во время голосований. Она также отметила, что мысли поляризуются.