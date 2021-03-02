Я ее поддержал, – Медведчук о политическом будущем Марченко
Виктор Медведчук заявил, что на протяжении многих лет якобы пытался уберечь Оксану Марченко от похода в политику. Однако сейчас пророссийский политик поддерживает решение жены вступить в ряды "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Источник:BBC
Кум Владимира Путина Медведчук заявил, что Марченко вступила в партию, написала заявление в киевскую организацию, и будет заниматься, в частности, политической деятельностью.
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Да, она такое приняла решение, и я ее поддержал,
– подчеркнул пророссийский политик.
По словам Медведчука, ранее его скандальная жена занималась благотворительностью. Кроме того, кум Путина подчеркнул, что Марченко – "глубоко верующий человек", который якобы поддерживает Украинскую Православную Церковь.
Что еще сказал Медведчук
Пророссийский политик не чувствует собственной вины за то, что его жена попала под санкции. Медведчук опроверг утверждение, якобы он переписал свой бизнес на Марченко.
По словам кума Путина, его жена всегда владела 50% его бизнеса.
Медведчук подчеркнул: "то, что вы называете "переписал бизнес", – было переоформлено по одной простой причине: если бы я оставался прямым владельцем этих предприятий, они все подпали бы под санкции". Речь идет о санкциях со стороны США.
В своем поступке Медведчук не видит ничего противоправного. Он аргументирует это тем, что переписал бизнес на жену, а не соседку или тещу.
Будущее Марченко в ОПЗЖ
Медведчук считает, что его жена будет активным членом ОПЗЖ. Она пополнила ряды пророссийской партии, чтобы показать свою уже не общественную, а политическую позицию.
В то же время сейчас Медведчук якобы не желает, чтобы его жена стала президентом Украины.
"Я считаю, что Украина должна избавиться от этой должности. Я считаю, что в Украине должна быть парламентская форма правления. И с каждым годом я в этом все больше убеждаюсь", – подчеркнул Медведчук.
Главные "зашквары" Марченко
- В феврале 2021 года Марченко внесли в базу "Миротворца". Причиной стало то, что жена Медведчука отрицала российскую агрессию и пробовала легализовать оккупацию Крыма. Кроме того, Марченко назвали "противницей независимости украинского православия от подконтрольной России".
- В 2019 году в публикации по случаю 9 мая Марченко приравняла национализм к фашизму. И подчеркнула, что "бой еще не закончен".
- Кроме того, Марченко прокомментировала законопроект об украинском языке словами "для мытья туалетов интеллект не нужен".
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