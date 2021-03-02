Виктор Медведчук заявил, что на протяжении многих лет якобы пытался уберечь Оксану Марченко от похода в политику. Однако сейчас пророссийский политик поддерживает решение жены вступить в ряды "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Кум Владимира Путина Медведчук заявил, что Марченко вступила в партию, написала заявление в киевскую организацию, и будет заниматься, в частности, политической деятельностью.

Актуально Марченко в политике: Печий объяснил, зачем жену Медведчука "продвигают" в Раду

Да, она такое приняла решение, и я ее поддержал,

– подчеркнул пророссийский политик.

По словам Медведчука, ранее его скандальная жена занималась благотворительностью. Кроме того, кум Путина подчеркнул, что Марченко – "глубоко верующий человек", который якобы поддерживает Украинскую Православную Церковь.

Заметьте! Марченко также восхищается религиозностью своего кума Путина, который оккупировал украинские территории. Во время войны на Донбассе погибли и пострадали десятки тысяч людей. Однако Марченко заявила, что Путин – искренний православный.

Что еще сказал Медведчук

Пророссийский политик не чувствует собственной вины за то, что его жена попала под санкции. Медведчук опроверг утверждение, якобы он переписал свой бизнес на Марченко.

По словам кума Путина, его жена всегда владела 50% его бизнеса.

Обратите внимание! По данным журналистов, значительный процент бизнеса Марченко находится в России. В частности, жене Медведчука принадлежит московская строительная компания " НЗНП Инжиниринг". Кроме того, Марченко владеет нефтяным бизнесом, который поставляет топливо в оккупированный Крым.

Медведчук подчеркнул: "то, что вы называете "переписал бизнес", – было переоформлено по одной простой причине: если бы я оставался прямым владельцем этих предприятий, они все подпали бы под санкции". Речь идет о санкциях со стороны США.

В своем поступке Медведчук не видит ничего противоправного. Он аргументирует это тем, что переписал бизнес на жену, а не соседку или тещу.

Будущее Марченко в ОПЗЖ

Медведчук считает, что его жена будет активным членом ОПЗЖ. Она пополнила ряды пророссийской партии, чтобы показать свою уже не общественную, а политическую позицию.

Обратите внимание! О вступлении в ОПЗЖ Марченко объявила 19 февраля 2020 года. Это произошло после решения СНБО о введении санкций против Медведчука и Марченко.

В то же время сейчас Медведчук якобы не желает, чтобы его жена стала президентом Украины.

"Я считаю, что Украина должна избавиться от этой должности. Я считаю, что в Украине должна быть парламентская форма правления. И с каждым годом я в этом все больше убеждаюсь", – подчеркнул Медведчук.

Главные "зашквары" Марченко