Я бы такого заместителя главы СНБО уволил, – Саакашвили о Кривоносе из-за критики Зеленского
Глава комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили призвал уволить генерал-майора Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО. Все потому, что Кривонос накануне раскритиковал президента Владимира Зеленского.
Что говорит Саакашвили о Кривоноса
Политик возмутился тем, что Кривонос раскритиковал слова Зеленского о большой мобилизации. Об этом Саакашвили написал в Фейсбуке.
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По словам Саакашвили, Кривонос – не политолог или обозреватель. В его обязанности на должности заместителя главы СНБО входит готовить президента к различным ситуациям и советовать, как координировать действия Минобороны. Однако генерал не должен "отпускать издевки" в прессе, что Зеленский – некомпетентен.
Стремясь показать президента некомпетентным, он подготовил хоть одну страницу предложений, как уберечь страну от полномасштабного вторжения или что делать, если такое произойдет? Я бы такого заместителя главы СНБО немедленно уволил,
– подчеркнул Саакашвили.
Кроме того, политик обвинил Кривоноса в отсутствии профессиональной этики, а СНБО – в частичном отсутствии эффективности.
Что этому предшествовало
- Зеленский заявил, что при полномасштабном наступлении России, будет "большая война". Тогда, по убеждению президента, придется мобилизовать всех: и мужчин, и женщин.
- Однако Кривонос раскритиковал такие предположения. Он заявил, что реализовать это будет практически невозможно. Кроме того, по словам генерала, перед мобилизацией людей нужно научить, ведь "мы не мясом сражаемся".
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