Глава комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили призвал уволить генерал-майора Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО. Все потому, что Кривонос накануне раскритиковал президента Владимира Зеленского.

Что говорит Саакашвили о Кривоноса

Политик возмутился тем, что Кривонос раскритиковал слова Зеленского о большой мобилизации. Об этом Саакашвили написал в Фейсбуке.

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По словам Саакашвили, Кривонос – не политолог или обозреватель. В его обязанности на должности заместителя главы СНБО входит готовить президента к различным ситуациям и советовать, как координировать действия Минобороны. Однако генерал не должен "отпускать издевки" в прессе, что Зеленский – некомпетентен.

Стремясь показать президента некомпетентным, он подготовил хоть одну страницу предложений, как уберечь страну от полномасштабного вторжения или что делать, если такое произойдет? Я бы такого заместителя главы СНБО немедленно уволил,

– подчеркнул Саакашвили.

Кроме того, политик обвинил Кривоноса в отсутствии профессиональной этики, а СНБО – в частичном отсутствии эффективности.

Что этому предшествовало