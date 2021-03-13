В СМИ появилась информация, что Николая Тищенко могут назначить руководителем партийного отделения "Слуги народа" на Закарпатье. Что об этом говорит сам нардеп – читайте дальше.

На вопрос о вероятном назначении Тищенко прямо не ответил. Однако заверил, что он – "бультерьер президента". Мол, будет работать там, где его работа будет нужной.

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О назначении на Закарпатье

Народный депутат отметил, что Закарпатье сейчас является одним из самых сложных регионов в Украине. В частности – из-за того, что там по меньшей мере 5 раз менялась власть.

"А люди оставались и ценили главные человеческие правила – любовь, добро, труд. Поэтому мы должны сделать все, чтобы обеспечить их по всей Украине рабочими местами и достойной зарплатой", – добавил он.

Тищенко прокомментировал вероятное новое назначение: смотрите видео

Как в феврале сообщало издание LB, Тищенко готовят новую должность на Закарпатье. Однако сейчас он все еще возглавляет киевское отделение "слуг народа".

Издание писало, что одной из приоритетных задач для народного депутата на Закарпатье должно было бы быть возобновление работы местного аэропорта.

О сотрудничестве Рады и Кабмина

Во время съезда "Слуги народа" к политику подошли депутаты Закарпатья, чтобы пообщаться о коммуникации Рады и Кабмина. Тищенко объяснил все на примере приготовления кофе.

"Для того, чтобы приготовить кофе, нужен кофе, машинка, стаканчик и желание его выпить. Но сегодня не время для кофе, сегодня время засучить рукава и работать", – объяснил Тищенко.