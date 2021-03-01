Даже индийской CoviShield: почему я буду прививаться от COVID-19
Да, я буду прививаться без дополнительных размышлений, если это и CoviShield (произведенный в Индии "генерик" AstraZeneca/Oxford)! Далее читайте на украинском.
Источник:фейсбук Олега Петренко
Я буду щепитись проти COVID-19!
Будь-якою доступною вакциною з доведеною ефективністю і дозволеною для екстреного використання в світі та Україні, коли прийде моя черга або з'явиться можливість за власним вибором чи власним коштом.
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Так, я буду щепитись без додаткових роздумів, якщо це буде і CoviShield (вироблений в Індії "генерик" AstraZeneca/Oxford)!
Про "Спутнік" та інші "новачки" не питайте, бо можу не стриматись.
Проте це не знімає запитань до дивного і непрозорого шляху закупівлі цієї та інших вакцин, як і шоу з їх потраплянням в Україну, організації логістики та щеплень (if you know what I mean, including so called "Grace of God").
На ці питання обов'язково буде відповідь, згодом, побачите.
Не дискутуйте про вакцинацію
Завжди отримую усі щеплення за Національним календарем (ревакцинація дифтерія/правець щодесять років) і рекомендовані (пневмокок) і щороку проти грипу та інші.
Мої діти щеплені усіма вакцинами. Мої батьки також. Так було, так є і так буде.
Цивілізований підхід не залишає місця для дискусії з цього питання, щодо доступних і допущених до використання вакцин. Ризик їх застосування завжди нижчий ніж їх користь. Завжди!
Бережіть себе, дотримуйтесь фізичної дистанції, носіть маску, зберігайте спокій і соціальні контакти, допомагайте один одному, допомагайте лікарям та інституціям, які зараз на передовій боротьби за цивілізаційні зміни та людські життя, які служать, а не прислужують чи хайпують або чимало заробляють на пандемії у непрозорий спосіб.
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Про вакцини та вакцинацію читайте у достовірних джерелах, а не слухайте чергових "від бога" експертів, навіть з їх регаліями професорів та орденами…
Бережіть себе і зберігайте здоровий глузд!
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